FC Brünninghausen klärt Trainerfrage: Bazzani kommt zurück

– Foto: Harald Szczygiol

Als beim FC Brünninghausen in der vergangenen Saison das Chaos herrschte, sprang U19-Trainer Mounir Bazzani in die Bresche und brachte die Westfalenliga-Saison mit vielen seiner Junioren ordnungsgemäß über die Bühne. Bazzani war somit Vorgänger von Carsten Droll, der im vergangenen Sommer übernahm, und wird nun der Nachfolger sein, nachdem Droll kürzlich seinen Rücktritt zum Saisonende bekanntgegeben hatte. Aktuell ist Bazzani beim Landesligisten TuS Hannibal zur Rückrunde eingesprungen, um dem Verein zum Klassenerhalt zu verhelfen.

Die Pressemitteilung des FC Brünninghausen im Wortlaut: "Der FC Brünninghausen hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt: Ab Sommer übernimmt Mounir Bazzani die 1. Mannschaft!

Bazzani ist im Verein kein Unbekannter. In der schwierigen Rückrunde der vergangenen Spielzeit stand er bereits an der Seitenlinie des FCB und kennt Mannschaft sowie Umfeld bestens. Aktuell ist er beim TuS Hannibal tätig, wo er den Verein im Kampf um den Klassenerhalt maßgeblich unterstützt. Zuvor prägte er über viele Jahre hinweg erfolgreich die A-Jugend des FC Brünninghausen und begleitete zahlreiche Spieler auf ihrem Weg in den Seniorenbereich. Damit steht er wie kaum ein anderer für die Verbindung zwischen Nachwuchsarbeit und erster Mannschaft.