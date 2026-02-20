FC Brünninghausen klärt Trainerfrage: Bazzani kommt zurück

Als beim FC Brünninghausen in der vergangenen Saison das Chaos herrschte, sprang U19-Trainer Mounir Bazzani in die Bresche und brachte die Westfalenliga-Saison mit vielen seiner Junioren ordnungsgemäß über die Bühne. Bazzani war somit Vorgänger von Carsten Droll, der im vergangenen Sommer übernahm, und wird nun der Nachfolger sein, nachdem Droll kürzlich seinen Rücktritt zum Saisonende bekanntgegeben hatte.
Aktuell ist Bazzani beim Landesligisten TuS Hannibal zur Rückrunde eingesprungen, um dem Verein zum Klassenerhalt zu verhelfen.
Die Pressemitteilung des FC Brünninghausen im Wortlaut:
"Der FC Brünninghausen hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt: Ab Sommer übernimmt Mounir Bazzani die 1. Mannschaft!
Bazzani ist im Verein kein Unbekannter. In der schwierigen Rückrunde der vergangenen Spielzeit stand er bereits an der Seitenlinie des FCB und kennt Mannschaft sowie Umfeld bestens. Aktuell ist er beim TuS Hannibal tätig, wo er den Verein im Kampf um den Klassenerhalt maßgeblich unterstützt.
Zuvor prägte er über viele Jahre hinweg erfolgreich die A-Jugend des FC Brünninghausen und begleitete zahlreiche Spieler auf ihrem Weg in den Seniorenbereich. Damit steht er wie kaum ein anderer für die Verbindung zwischen Nachwuchsarbeit und erster Mannschaft.
Bazzani bringt mit Lukas Sparenberg und Mehmet Kolcan zwei ebenfalls alte Bekannte als Co-Trainer mit zurück ans Hombruchsfeld und blickt seiner neuen Tätigkeit mit Vorfreude entgegen. „Wir haben alle drei richtig Lust auf die Aufgabe beim FC Brünninghausen. Bevor wir diese angehen, hoffe ich aber erst mal, dass sowohl mein jetziger Verein, als auch der FCB die Klasse halten“, sagt er mit Blick auf die Zukunft.
Sportlich will er im Sommer bewusst bei Null beginnen: „Wir starten komplett neu und wollen die Grundlage in einer guten Vorbereitung legen. Darauf kommt es erstmal an. Und dann wollen wir mit dem FC Brünninghausen eine gute nächste Saison spielen!“, so Bazzani weiter.
Wir freuen uns sehr, dass Du ab Sommer wieder dauerhaft an das Hombruchsfeld zurückkehrst und wünschen schon jetzt viel Erfolg und vor allem Spaß für Deine Aufgabe beim FC Brünninghausen."