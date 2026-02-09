Westfalenligist kommt auf Trainer-Position nicht zur Ruhe

Der FC Brünninghausen erlebte eine schwierige Rückrunde 2024/25, als das Trainer-Team, der Sportliche Leiter und zahlreiche Spieler zurücktraten. Am Ende konnte ganz knapp als schlechtestes Rückrunden-Team mit viel Glück die Klasse gehalten werden. Mit wem der Neustart im Sommer 2025 vorgenommen werden sollte, wurde bereits Ende März 2025 verkündet.
Es war Carsten Droll, der zur laufenden Spielzeit übernahm, den Abwärtstrend aber kaum stoppen konnte. Mit lediglich 14 Punkten müssen die Dortmunder erneut gegen den Abstieg in die Landesliga kämpfen.
Feststeht nun, dass Droll im Sommer nach nur einem Jahr sein Amt wieder niederlegen wird. Gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" sagt der 51-Jährige: "Wir haben unterschiedliche Vorstellungen zur Zukunft."
Zur bislang bescheidenen Saison erklärt Droll: "Die Qualität für den Klassenerhalt ist da, aber die Entwicklung ging mir insgesamt zu langsam. Ein Problem ist die Fitness. Die Spieler hatten vor der Saison individuelle Laufpläne erhalten, diese aber nicht konsequent umgesetzt. Das hat man in den Spielen dann deutlich gemerkt. Die Einzelspieler können zudem deutlich mehr, als es der Tabellenstand zeigt. In der Hinrunde habe ich viel ausprobiert und vielen Spielern Chancen gegeben. Damit ist nun Schluss. Jetzt zählen nur noch Punkte. Es geht nicht um Einzelschicksale, sondern um den Klub."
Details zur Trennung möchten weder Droll noch Brünninghausens 2. Vorsitzender Horst Tieling preisgeben. Tieling spricht von einer einvernehmlichen Entscheidung: „Es ist ein sauberer Schnitt, auch wenn Carstens Abschied schade ist. Wir lassen uns jetzt Zeit. Der neue Coach muss zum Jugendkonzept des Vereins passen."
Und sich womöglich auch auf ein Landesliga-Engagement einstellen, ist die ganze Wahrheit.