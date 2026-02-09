Westfalenligist kommt auf Trainer-Position nicht zur Ruhe

– Foto: Joachim Josephs

Der FC Brünninghausen erlebte eine schwierige Rückrunde 2024/25, als das Trainer-Team, der Sportliche Leiter und zahlreiche Spieler zurücktraten. Am Ende konnte ganz knapp als schlechtestes Rückrunden-Team mit viel Glück die Klasse gehalten werden. Mit wem der Neustart im Sommer 2025 vorgenommen werden sollte, wurde bereits Ende März 2025 verkündet.

Es war Carsten Droll, der zur laufenden Spielzeit übernahm, den Abwärtstrend aber kaum stoppen konnte. Mit lediglich 14 Punkten müssen die Dortmunder erneut gegen den Abstieg in die Landesliga kämpfen.

Feststeht nun, dass Droll im Sommer nach nur einem Jahr sein Amt wieder niederlegen wird. Gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" sagt der 51-Jährige: "Wir haben unterschiedliche Vorstellungen zur Zukunft."