"Mehr Pfützen als Rasen": Kein Pokalkrimi auf dem Mannsberg Landespokal +++ Achtelfinal-Duell zwischen Einheit Wernigerode und Blau-Weiß Zorbau fällt ins Wasser

Es sollte eigentlich das Achtelfinale werden, dem mit der größten Spannung entgegengeblickt wird: Zum Oberliga-Duell im Landespokal sollte der FC Einheit Wernigerode am Sonnabend den Ligarivalen SV Blau-Weiß Zorbau empfangen. Die Begegnung kann allerdings nicht stattfinden.

"Aufgrund der Regenfälle in den letzten Tagen ist an Fußball auf dem Mannsberg nicht zu denken", teilte der FC Einheit am Freitagmittag auf seinen Kanälen mit. "Da der Platz mehr Pfützen als Rasen aufweist, fällt das morgige Pokalspiel leider ins Wasser."

__________________________________________________________________________________________________