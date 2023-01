Maximilian Schulwitz: Der Mann mit dem Torinstinkt Großes Interview - Vertrag in Harsefeld aufgelöst - Stürmer will Pause einlegen

Maximilian Schulwitz ist ein bekannter und vor allem begehrter Fußballer. Als der Landesligist TuS Harsefeld letzte Woche als einer der ersten die Nachricht veröffentlichte, dass sich beide Seiten auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatten, da erhielt Schulwitz auch schon die ersten Anfragen.

Die fußballerische Ausbildung absolvierte der bullige Stürmer unter anderem mit den Profis Maximilian Eggestein, Gerrit Holtmann, Luca Zander und Herbert Bockhorn in der Werder-Jugend. Anschließend sammelte er Oberliga-Erfahrungen beim TB Uphusen und Rotenburger SV. In der Hinrunde der Saison 2014/2015 und Rückrunde 2015/2016 trug er das Trikot seines Heimatvereins, der SG Unterstedt. Beim FC Verden 04 erlebte er in der Spielzeit 2017/2018 eine besonders erfolgreiche Zeit. In dieser Saison schoss Schulwitz den Bezirksligisten fast im Alleingang in die Landesliga, denn in 23 Spielen erzielte er satte 46 Tore und wurde von Anfragen anderer Vereine überhäuft. Nach vier Jahren beim FC Verden 04 wechselte Schulwitz zur Saison 2020/2021 zum damaligen Bremen-Ligisten Bremer SV. Von dort zog es den 27-Jährigen zum TuS Harsefeld, in den Landkreis Stade in die Landesliga Lüneburg. Nun hat er dort seinen noch bis Sommer 2024 laufenden Vertrag in der letzten Woche aufgelöst. Seitdem versuchen einige Vereine sich die Dienste des heiß umworbenen Stürmers zu sichern. Schulwitz zeigte sich in den vergangenen Jahren vor dem gegnerischen Tor stets eiskalt und ließ so manche Abwehrreihen ziemlich alt aussehen. Aber nun heißt es erst einmal hinten anstellen, denn der Torjäger legt eine Pause ein...

In der letzten Woche wurde bekannt, dass Du Deinen Vertrag beim TuS Harsefeld aufgelöst hast. Ist diese Entscheidung bereits längere Zeit in Dir gereift?

Ja, es ging quasi im Sommer los. Ich wusste schon im Juni/Juli das es zum Jobwechsel kommen wird, allerdings war dieser zum 1. Januar 2023 geplant. In Harsefeld habe ich meinen Trainer informiert, dass ich die Rückrunde bzw. die Vorbereitung auf die Rückserie kaum da sein werde, weil ich zur Einarbeitung in Bayern sein werde. Das war alles soweit o.k. und mit dem Verein abgesprochen. Dann hat sich das ein wenig verändert und ich habe bereits zum 1. November 2022 gewechselt. Dadurch war ich mehr weg als alles andere und somit war natürlich das Thema Fußball hintenangestellt. Ich war unter der Woche kaum da, hab wenig trainiert, dementsprechend auch nicht gespielt und das war für mich völlig verständlich. Ich hätte mich selbst auch nicht aufgestellt, wenn ich gar nicht da bin. Dann war ich ein Stück weit unzufrieden mit der Situation, weil ich mir selbst nicht mehr gerecht geworden bin und dem Fußball auch nicht. Dann hat sich das verdichtet, denn ich wusste das ich die Rückserie bzw. den Start verpassen würde und dadurch konnte ich mir die Spielzeiten in der Rückrunde ausmalen. Man darf einfach auch nicht die 130 km hin und zurück zum Training nicht vergessen, das ist natürlich auch ein Aufwand und der war nicht ohne.

In der Winterpause habe ich mir die Zeit genommen und genutzt und überlegt, ob es das noch ist und ob ich das noch schaffe und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich es nicht mehr schaffe. Dann muss man auch einfach ehrlich sein. Ich hatte noch 1,5 Jahre Vertrag, sprich bis Sommer 2024, ich hätte es einfach aussitzen und mir ein schönes Leben machen können, aber das ist auch nicht die Art und Weise wie man miteinander umgeht. Harsefeld und ich sind immer fair miteinander umgegangen und dann muss man ehrlich sein. Dementsprechend war die Auflösung sehr, sehr unkompliziert, fair und respektvoll. Kein böses Blut und wir können uns alle super gut in die Augen gucken. Ich glaube ich werde das ein oder andere mal noch in Harsefeld auftauchen und die Jungs vom Seitenrand unterstützen.



Wie oft hat Dein Handy in den letzten Tagen geklingelt? Sicherlich liegen Dir bereits diverse Angebote von Vereinen vor oder?

Mein Handy hat unfassbar viel geklingelt. Nachrichten hab ich bekommen, das war Wahnsinn. WhatsApp Nachrichten, Instagram Nachrichten und und und. Und natürlich waren auch Vereine dabei, die angefragt haben, was ich vorhabe, ob ich Interesse habe, ob ich mich treffen möchte etc. Der normale Wahnsinn. Ob man eine Pause machen möchte o.ä., die Vereine versuchen es trotzdem und es wird viel probiert. Aber es ist auch irgendwo schön so etwas zu hören und es schmeichelt einem auch.



Nach einem Spieler wie Dich sehnen sich viele Vereine. Wird man da bei einem guten Angebot nicht doch schwach?