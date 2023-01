Maxim Schröder verletzt sich erneut Der Spieler der U23 sorgt beim 0:2 gegen Fortuna Köln für einen Schockmoment.

Es war ziemlich genau eine halbe Stunde auf der Uhr im letzten Testspiel der Wintervorbereitung, als den Verantwortlichen von Fortunas Regionalliga-Fußballern mit einem Mal der Schock in die Glieder fuhr. Offensivakteur Maxim Schröder, in den sie vor Beginn der zweiten Saisonhälfte große Hoffnungen gesteckt hatten, ging nach einem Zweikampf zu Boden. Mit einer Hand schlug er umgehend auf den Boden, bedeckte anschließend sein Gesicht. Nach einer kurzen Behandlungspause stellte sich schnell heraus: Die Partie gegen Fortuna Köln war für den 19-Jährigen beendet. Mit dick bandagiertem linkem Oberschenkel humpelte er kurz darauf in die Kabine.