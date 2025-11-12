Marques neuer CSO-Coach

Der CS Oberkorn hat einen offiziellen Nachfolger für Frédéric di Biase gefunden, von dem man sich vor einer Woche getrennt hatte. Toninho Marques, einst Co-Trainer unter Pedro Resende beim FC Differdingen 03, ist neuer Cheftrainer beim CSO.

Weiter teilte der Verein mit, dass Djony Princep Marques als Co-Trainer zur Seite stehen wird. Bei der Pokalniederlage am Sonntag gegen Useldingen standen Ricardo Soares Duarte, Elio Calado Leite und Fabio Domingues Figueiredo als Interim an der Seitenlinie.