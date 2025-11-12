Marques neuer CSO-Coach

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Der CS Oberkorn hat einen offiziellen Nachfolger für Frédéric di Biase gefunden, von dem man sich vor einer Woche getrennt hatte. Toninho Marques, einst Co-Trainer unter Pedro Resende beim FC Differdingen 03, ist neuer Cheftrainer beim CSO.
Weiter teilte der Verein mit, dass Djony Princep Marques als Co-Trainer zur Seite stehen wird. Bei der Pokalniederlage am Sonntag gegen Useldingen standen Ricardo Soares Duarte, Elio Calado Leite und Fabio Domingues Figueiredo als Interim an der Seitenlinie.