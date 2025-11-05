CSO und Trainer Di Biase gehen getrennte Wege

Der nächste Trainerwechsel wurde bekannt: Frédéric Di Biase und sein Stab stehen eigenen Aussagen zufolge nicht mehr beim CS Oberkorn in der Verantwortung. Der Vereinsvorsitzende habe den Angaben zufolge entschieden, dass Di Biase und Co. nicht mehr weitermachen sollen. In einem Facebook-Post (s.u.) untermauert Di Biase dies.

Gegenüber FuPa meinte der scheidende Trainer lediglich, dass es ihm leidtue für seine Spieler, insbesondere für die Jüngeren unter ihnen. Di Biase hatte den CSO Ende 2023 übernommen, ihn sechs Monate später über die Relegation vor dem Abstieg in die 3.Division gerettet und in der Folgesaison in die 1.Division geführt, wo man aktuell mit zehn Punkten aus elf Spielen auf dem 13.Tabellenplatz steht. Wer Nachfolger von Di Biase wird, ist z.Z. noch nicht gewusst.