Marco Wilke feiert erfolgreiches Debüt beim TSV Rudow Nachfolger von Mario Reichel seit einer Woche im Amt

Der TSV Rudow konnte sich am Sonntag souverän beim SD Croatia durchsetzen. Ein neues Gesicht erspähten die Zuschauer dabei am Seitenrand.

Marco Wilke ist zurück in der Berlin-Liga. Nach seinem durchaus erfolgreichen Intermezzo am Ende der vergangenen Saison, als er beim SC Charlottenburg das Amt von Jörg Riedel übernahm und das Team souverän zum Klassenerhalt führte, konnte er nach knapp einem halben Jahr Pause beim TSV Rudow an die Leistung anknüpfen.