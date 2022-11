Marco Kern: „Das muss man nicht verstehen“ Der Trainer des SV Weil II äußert sich zum Spielabbruch in der Vorwoche und tippt den zwölften Spieltag der Kreisliga A

Es war der Aufreger des vorigen Spieltags in der Kreisliga A, Staffel West: In der Nachspielzeit der Begegnung zwischen dem SV Weil II und dem Aufsteiger Bamlach-Rheinweiler kommt es zu Tumulten und zum Spielabbruch. Der Weiler Trainer Marco Kern schildert die Situation aus seiner Sicht und wirft einen Blick voraus auf die Partien des zwölften Spieltags.

fupa: Herr Kern, was ist denn beim vergangenen Spiel, bei der Partie gegen die SpVgg. Bamlach-Rheinweiler, geschehen?

Marco Kern: Es war schon die 92. Minute, und Bamlach-Rheinweiler, das zu dem Zeitpunkt mit 2:1 geführt hat, hatte uns ausgekontert. Unser Spieler hat etwa zehn Meter hinter der Mittellinie, unmittelbar vor der Trainerbank der Gäste, das Foul gezogen. Es war kein übertrieben hartes Foul nach dem Motto: „Der hat nicht mehr alle Latten am Zaun“. Aber der Trainer und die Ersatzspieler etc. pp. sind alle aus dem Trainerhäuschen aufs Feld gerannt, und da gab es erste Tumulte. Der Schiedsrichter stand dabei, und als sich alles etwas beruhigt hatte, hat er beide Spielführer zu sich gerufen und erklärt, dass er unter den Bedingungen nicht mehr anpfeifen und das Spiel abbrechen werde. Damit hatte sich eigentlich alles beruhigt, aber dann sind doch noch ein, zwei Leute von Bamlach-Rheinweiler den Schiedsrichter angegangen. Das muss man nicht verstehen, dass man nach einem Abbruch noch einmal so losgeht.

fupa: Hatte der Schiedsrichter die Partie denn zu großzügig oder zu streng geleitet?

Kern: Er hatte eben seine klare Linie. Er hat schnell mal die gelbe Karte gezeigt und vermittelt, dass es kein Larifari geben würde und dass er nicht alles durchwinken würde. Das haben einige Spieler der Gäste wohl nicht verstanden. Unser Spieler Dirk Bürgin, der das Foul begangen hat, hat auch noch die Rote Karte gesehen – das fand ich auch übertrieben. Aber man kann sie eben geben! Der Schiedsrichter hatte Sorge, noch zu duschen. Wir haben ein, zwei Leute vor die Kabine gestellt, bis er geduscht hatte; die haben ihn auch zum Auto begleitet, bis er losgefahren war. Er hatte schon etwas Muffen, aber das kann man auch verstehen.

fupa: Was erwarten Sie für Folgen nach dem Spielabbruch?

Kern: Theoretisch müsste es ein 3:0-Urteil für uns geben. Denn meiner Meinung nach haben wir nicht zu dem Abbruch beigetragen. Dass es sich der eine oder andere in der Situation nicht hat gefallen lassen und zurückgeschubst hat, war klar, aber die Aggression ging nicht von uns aus. Ich gehe daher stark davon aus, dass es die Partie 3:0 für uns gewertet wird.

fupa: Kommen wir zu einem anderen Thema! Die Situation des SV Weil ist derzeit sehr interessant: Das Landesliga-Team spielt eine starke Runde und steht in der Spitzengruppe, die zweite Mannschaft steht in der Kreisliga A zwei Punkte vor dem 13. Tabellenplatz. Wie sehen Sie die Situation?

Kern: Die Kommunikation zwischen der ersten und zweiten und auch dritten Mannschaft ist bei uns sehr gut; man unterstützt sich gegenseitig, wo es geht. Unser Problem war, dass die Vorbereitung schlecht gelaufen ist. In den letzten drei Wochen waren zwölf Spieler im Urlaub oder verletzt – bei einem 18er-, 19er-Kader kann man sich ausmalen, wie es am Anfang läuft. Und entsprechend war es auch: In vielen Spielen hat uns die Kraft gefehlt, oder das Zusammenspiel hat nicht geklappt. Es war nicht alles schlecht, aber die letzten zehn Prozent haben gefehlt. Wir haben schon ein paar Wochen gebraucht, und inzwischen haben wir uns gefangen und eingespielt. Die Spieler, die wir ab und zu von der ersten Mannschaft bekommen, sind meist dieselben, deshalb kennt man sich inzwischen ganz gut und weiß, wie der Mitspieler tickt.

fupa: Am Sonntag geht es gegen den FSV Rheinfelden II. Was für ein Spiel erwarten Sie?

Kern: Ein sehr interessantes! Rheinfelden hat wie schon im Vorjahr eine spielstarke Mannschaft, wenngleich sie Anton Weis, der als Dreh- und Angelpunkt ein wichtiger Spieler war, ans Trainerteam der ersten Mannschaft abgeben mussten. Aber mit ihren Neuzugängen haben sie es relativ gut aufgefangen. Ich schätze den Gegner etwa gleich stark wie uns ein. In der Rückrunde der Vorsaison hat man gesehen, was wir können, als wir Rheinfelden mit 5:1 besiegt haben. So ein Ergebnis erwarte ich diesmal zwar nicht, aber wir wollen unsere kleine Serie – ich nehme das Spiel gegen Bamlach-Rheinweiler einmal heraus – weiterführen. Das könnte auf eigenem Platz relativ gut gelingen.

fupa: Gibt es schon Informationen über den Kader, der Ihnen zur Verfügung steht?

Kern: Am Dienstag, der ja ein Feiertag war, hatten wir kein Training. Aber bisher habe ich keine Informationen über Verletzungen. Wahrscheinlich werden wir aus dem Vollen schöpfen können.

Marco Kerns Spieltag-Tipps:

FC Hausen – TuS Kleines Wiesental

Samstag, 14.30 Uhr

Hausen schätze ich eigentlich einen Tick stärker ein als Wiesental, auch wenn wir selbst noch nicht gegen den TuS gespielt haben. Tatsächlich hatte ich von Wiesental mehr erwartet. Die meisten Teams in der Liga sind heimstark, daher tippe ich auf ein 2:1.

SV Herten II – FC Hauingen

Samstag, 17 Uhr

Herten steht unten, Hauingen oben. Das wird wohl ein 0:3 werden. Hauingen will mindestens die Relegation erreichen, und ich vermute, das werden sie auch schaffen. Dieser Mannschaft kann Herten II kein Bein stellen.

SpVgg. Bamlach-Rheinweiler – FV Lörrach-Brombach II

Samstag, 17.30 Uhr