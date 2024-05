Marcel Fürsattel wird Coach beim FC Sindlbach

Der 30-Jährige Marcel Fürsattel wechselt zu Beginn der neuen Saison 2024/2025 vom derzeitigen Spitzenreiter der Bezirksliga Mittelfranken Nord, dem SV Gutenstetten-Steinachgrund zum Neumarkter Kreisklassisten 1. FC Sindlbach. Noch hat Fürsattel keine Erfahrung als Trainer, will aber in naher Zukunft die notwendigen Trainer-Lizenzen erwerben.

"Wir hoffen durch den Wechsel, dass wir doch den einen oder anderen Fußballer motivieren können, zu uns zu kommen. Es besteht nicht immer die Chance, einen Trainer mit so einer Vita zu bekommen", sagte Reif bei der Vorstellung von Fürsattel am Freitagnachmittag. Da in den FCS-Nachwuchsteams überwiegend Mädchen spielen, kommt natürlich wenig Zählbares aus der eigenen Jugend für den Herrenbereich. Diese fehlenden Spieler müssen wir durch Zugänge aus der Umgebung füllen", betonte der Spielleiter im Tenor mit dem Teammanager Deinhard.

Fürsattel spielte in seiner Jugend bei der SpVgg Ansbach, dem 1. FC Nürnberg und der SG Quelle Fürth. In dieser Zeit schaffte er es auch in die Bayernliga-Auswahl. Der Durchbruch in den Profi-Fußball blieb Fürsattel allerdings verwehrt.

Die ersten Einsätze im Herrenbereich gestattete ihn die SG Quelle Fürth bei der er drei Jahre lang - ab 2013 - in der Landesliga kickte. Danach wechselte er für zwei Jahre zum Bayernligisten DJK Ammerthal. 2018 jagte er für drei Jahre in seinem Heimatverein der SpVgg Ansbach dem runden Leder hinterher.