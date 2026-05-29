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»Manchmal sagen Worte nicht genug«: Coburgs Torjäger wechselt zum TSV
Cristian Camilo Fischer bleibt in der Bayernliga
von pm/btfm · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Bleibt in der Bayernliga: Coburgs Torjäger Cristian Camillo Fischer. – Foto: Werner Franken
Transfer Nummer vier beim TSV! Neudrossenfeld angelt sich Cristian Camilo Fischer. Der Offensivmann war letzte Saison der beste Torjäger beim FC Coburg.
Im Saisonendspurt bewies Cristian Camilo Fischer einmal mehr seine Qualitäten: In den letzten sechs Ligaspielen des FC Coburg knipste der 26-Jährige viermal. Mit 14 Toren war Fischer damit der beste Torschütze seines Teams. Auch in der Relegation startete der Offensivmann, am Bayernliga-Abstieg der Vestekicker gegen den FSV Pfaffenhofen konnte er aber nichts ändern.
"Manchmal sagen Worte nicht genug, um auszudrücken, wie dankbar man für gemeinsame Momente ist", schreiben die Vestekicker auf Instagram zum Abschied. "Lieber Camilo, danke für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und die Zeit im Trikot des FC Coburg. Du warst immer ein wichtiger Teil unserer Mannschaft und hast unseren Verein auf und neben dem Platz bereichert."
Bereichern soll Fischer ab sofort den TSV Neudrossenfeld und er bringt reichlich Erfahrung mit: In der Jugend kickte Fischer unter anderen für den 1. FC Schweinfurt, ehe im Herrenbereich sein Glück beim TSV Abtswind versuchte, für den er in der Saison 2018/19 seine ersten Bayernliga-Tore schoss. Über Bayern Hof, den FC Dresden und den FC Oberhaid landete Fischer 2024 in Coburg und lief über 60-mal für den FCC auf.
In Neudrossenfeld freut man sich über die Zusage. „Wir sind sehr glücklich, dass sich Camilo für uns entschieden hat", so Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter beim TSV. "Der Konkurrenzkampf in der Offensive wird dadurch nochmals deutlich erhöht und unsere Offensivkraft insgesamt weiter gestärkt. Dies war und ist ein klares Ziel." Bereits bestätigt beim TSV sind auch die Transfers von Max und Leo Dannhäußer. Beide kommen aus der Jugend der SpVgg Bayreuth.