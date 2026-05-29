»Manchmal sagen Worte nicht genug«: Coburgs Torjäger wechselt zum TSV Cristian Camilo Fischer bleibt in der Bayernliga von pm/btfm · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Bleibt in der Bayernliga: Coburgs Torjäger Cristian Camillo Fischer. – Foto: Werner Franken

Transfer Nummer vier beim TSV! Neudrossenfeld angelt sich Cristian Camilo Fischer. Der Offensivmann war letzte Saison der beste Torjäger beim FC Coburg.

Im Saisonendspurt bewies Cristian Camilo Fischer einmal mehr seine Qualitäten: In den letzten sechs Ligaspielen des FC Coburg knipste der 26-Jährige viermal. Mit 14 Toren war Fischer damit der beste Torschütze seines Teams. Auch in der Relegation startete der Offensivmann, am Bayernliga-Abstieg der Vestekicker gegen den FSV Pfaffenhofen konnte er aber nichts ändern.

"Manchmal sagen Worte nicht genug, um auszudrücken, wie dankbar man für gemeinsame Momente ist", schreiben die Vestekicker auf Instagram zum Abschied. "Lieber Camilo, danke für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und die Zeit im Trikot des FC Coburg. Du warst immer ein wichtiger Teil unserer Mannschaft und hast unseren Verein auf und neben dem Platz bereichert."