Elfer-Wahnsinn in Stadeln - drei Underdogs gehen rauf - Kottern bleibt

Die Ausgangslage vor den heutigen fünf Relegationsrückspielen war unverändert klar: Die fünf Sieger - nach Hin- und Rückpartie - lösen das Ticket für die Bayernliga-Saison 2026/27. Die fünf unterlegenen Releganten spielen hingegen in der Landesliga...
... wie zum Beispiel der FC Coburg, der nach einer 0:3-Niederlage gegen den FSV Pfaffenhofen an der Ilm vor 760 Zuschauern einmal mehr das Nachsehen hatte. Die Elf von Coach Ludwig Dietrich feiert damit den historischen Aufstieg in die Bayernliga Nord, während die Schiebel-Truppe künftig eine Liga tiefer sein Glück versuchen muss.
Als weiterer Landesligist darf in der nächsten Saison auch der TSV Großbardorf wieder größere Fußball-Brötchen backen: Die "Grabfeld-Gallier" haben ihre Rückkehr in die Bayernliga heute vor 650 Zuschauern perfekt gemacht. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel reichte dem Team von Trainer Robin Keiner, das bis auf einen verletzungsbedingten Wechsel im Tor unverändert auflief, ein 1:0-Sieg beim ATSV Erlangen, der den Gang in die nächstniedriegere Spielklasse antreten muss.
Als dritter Landesligist im Bunde freut sich über den Aufstieg auch der TSV 1860 Wasserburg, der dem FC Sturm Hauzenberg im Rückspiel erneut die Grenzen aufzeigte. Nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel verloren die Niederbayern auch das Rückspiel im heimischen Staffelbergstadion vor 1.243 Zuschauern mit 0:2 - und sind ab sofort wieder Teil der Landesliga.
Überaus spannend gemacht hat's der FSV Stadeln, der sich ein weiteres Jahr Bayernliga-Zugehörigkeit erst im Elfmeterschießen mit 4:2 gegen den FC Eintracht Münchberg vor 1.086 Fußball-Fans sicherte. Während der Landesligst trotz heroischem Kampf denkbar knapp unterliegt, brachen bei der Dedaj-Truppe alle Dämme – der Verein darf ein weiteres Jahr in der Bayernliga mitmischen!
Und auch der TSV Kottern hat seine Bayernliga-Tauglichkeit für ein weiteres Jahr gegen den TSV Seebach unter Beweis gestellt. Endstand vor 950 Zuschauern in der ABT-Arena nach 90 Minuten: 4:1 für die Mannen von Andreas Maier.
Vor einer Kulisse, in der die mitgereisten Bardorfer Fans in der Überzahl waren, entwickelte sich von Beginn an eine temporeiche und intensive Partie. Nach einer frühen Rangelei vor den Trainerbänken, die der Schiedsrichter mit Gelb für beide Seiten beruhigte, verbuchten beide Teams teils hochkarätige Möglichkeiten. Während Erlangens Tanyel Deliboyraz per Kopf am stark reagierenden Bardorfer Schlussmann Mika Manninger scheiterte (18.), vergab Jannik Göller auf der Gegenseite die Riesenchance zur Führung, als er frei vor dem ATSV-Keeper den Kürzeren zog. Trotz der drückenden Temperaturen blieb das Tempo bis zur Pause hoch - und das torlose Unentschieden ging aufgrund der ausgeglichenen Spielanteile in Ordnung.
In Durchgang zwei investierte der ATSV Erlangen zwangsläufig mehr in die Offensive, agierte im letzten Drittel aber oft zu ungenau. Die Riesenchance zum Ausgleich in der Gesamtabrechnung vergab Ulrich Spies in der 67. Minute, als er den Ball am verwaisten Erlanger Gehäuse vorbeisetzte. Großbardorf hielt mit einer leidenschaftlichen Defensivleistung dagegen, stand kompakt und lauerte auf Konter. Als die reguläre Spielzeit abgelaufen war und der Unparteiische satte sieben Minuten Nachspielzeit anzeigte, warfen die Hausherren alles nach vorne, brachten den Ball aber nicht mehr zwingend auf das Bardorfer Tor. Die endgültige Erlösung für die „Gallier“ folgte schließlich in der sechsten Minute der Nachspielzeit: Valentin Reitstetter nutzte den sich bietenden Raum, markierte den 1:0-Siegtreffer und ließ dem Jubel über den Aufstieg in die Bayernliga-Nord freiem Lauf.
Jochen Strobel (Trainer, Erlangen): "Unglaublich bitter, dass wir runter sind! Man muss aber auch ehrlich sagen: Wer in zwei Spielen keine Tore schießt, hat es auch nicht verdient. Heute waren wir klar das bessere Team, haben gerade in der Anfangsphase gedrückt. Fällt da ein Tor, können wir das Ding ziehen. Glückwunsch an Großbardorf! Eins noch hinterher: Wir kommen wieder!"
Andreas Lampert (Sportdirektor, Großbardorf): "Da gibt es keine zwei Meinungen: Wir sind hochverdient in die Bayernliga aufgestiegen - nach einer überragenden Saison und einer überragenden Relegation! Wir sind wieder da, wo wir hingehören!"
Was für ein unbändiger Relegationskrimi! Bei sommerlichen 25 Grad entwickelte sich am Kronacher Wald nach dem 0:0 im Hinspiel von Beginn an ein temporeicher Abnutzungskampf. Während die Gäste aus Münchberg früh durch Lukas Köhler eine Großchance vergaben, erarbeitete sich Stadeln im Spielverlauf ein Übergewicht. Dominik Hahn scheiterte früh am starken Gästekeeper, im zweiten Durchgang ließen Taylan Avci, Marco Hennemann sowie der agile Leon Rukiqi beste Gelegenheiten zur Führung liegen. Auch in der dramatischen Verlängerung blieb der FSV am Drücker: Erst ging ein Schuss von Leon Siefert knapp vorbei (114.), ehe ein Münchberger Verteidiger in der 118. Minute mit einer Monstertat in allerletzter Sekunde gegen den frei durchgelaufenen Siefert rettete - und die Eintracht nach 210 torlosen Minuten ins Elfmeterschießen bugsierte
Dort bewiesen die Hausherren die besseren Nerven und krönten sich zum Last-Minute-Sieger. Während Münchberg direkt den ersten Versuch vergab, agierte Marco Weber und Max Hering für Stadeln eiskalt. Den psychologischen Vorteil untermauerte FSV-Torwart Akbakla, der den nächsten Münchberger Elfmeter glänzend parierte. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss der Gäste zum 3:2 durch Marvin Nöske trat Jonas Köstler an - und jagte den entscheidenden Ball kompromisslos in die Maschen.
Manfred Dadaj (Trainer, Stadeln): "Wir sind mega, mega froh! Elfmeterschießen ist so eine Sache. Aber über zwei Spiele gesehen waren wir die bessere Mannschaft. Bei dieser Hitze heute konnten wir nicht Vollgas geben, genauso der Gegner. Aber alles egal! Wir spielen weiter Bayernliga! Ich bin mega, mega stolz! Unglaublich emotional! Nun werden wir das Sporthaus auf den Kopf stellen und dann den Berg entern! Danke für alles!"
Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel gingen die Pfaffenhofener mit breiter Brust in die zweite entscheidende Partie, sahen sich jedoch zunächst engagierten Hausherren gegenüber. Coburg suchte die schnelle Antwort und verbuchte in der 9. Minute durch Lucas Jacob den ersten gefährlichen Torschuss, den der FSV-Keeper jedoch glänzend parierte. In einer zunehmend umkämpften Begegnung, in der sich Coburgs Leonard Späth kurz vor der Pause die gelbe Karte abholte (38.), schlug der Landesligist eiskalt zu: Maurice Untersänger markierte in der 44. Minute das psychologisch wichtige 1:0 für die Gäste - und stieß so das Tor zur Bayernliga ganz weit auf.
Nach dem Seitenwechsel versuchte Coburg noch einmal alles, doch ein Abschluss von Fabian Carl brachte nicht den gewünschten Erfolg (59.). Stattdessen nahm das Unheil für die Heimelf in der 63. Minute endgültig seinen Lauf, als Stefan Liebler den Ball im Netz versenkte und auf 2:0 für Pfaffenhofen stellte. Die Gäste spielten in der Folge befreit auf, ließen sich auch von einer gelben Karte gegen Simon Heigl (72.) nicht aus dem Konzept bringen - und machten kurz darauf den Deckel drauf. Der gerade einmal fünf Minuten zuvor eingewechselte Luka Brudtloff avancierte zum perfekten Joker und schoss in der 76. Minute das viel umjubelte Tor zum 3:0-Endstand. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel beim FSV Pfaffenhofen keine Grenzen mehr, während der FC Coburg geschockt den Gang in die nächstniedriegere Klasse antreten muss.
Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "In der ersten Halbzeit: Ein Spiel auf Augenhöhe mit wenig Torraumszenen. Das Spiel ist mehr oder weniger dahingeplätschert. Dann ein riesen Bock von uns - kurz vor der Halbzeit der Rückstand! Es ging unglücklich weiter. Nach dem 2:0 war die Messe gelesen. Glückwunsch an den Gegner!"