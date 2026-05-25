Elfer-Wahnsinn in Stadeln - drei Underdogs gehen rauf - Kottern bleibt

Grenzenloser Jubel bei den Kickern des FSV Stadeln, die nach spannender Elfmeter-Entscheidung das Ticket für ein weiteres Jahr in der Bayernliga-Nord lösen konnten. – Foto: Wolfgang Zink

Die Ausgangslage vor den heutigen fünf Relegationsrückspielen war unverändert klar: Die fünf Sieger - nach Hin- und Rückpartie - lösen das Ticket für die Bayernliga-Saison 2026/27. Die fünf unterlegenen Releganten spielen hingegen in der Landesliga...

... wie zum Beispiel der FC Coburg, der nach einer 0:3-Niederlage gegen den FSV Pfaffenhofen an der Ilm vor 760 Zuschauern einmal mehr das Nachsehen hatte. Die Elf von Coach Ludwig Dietrich feiert damit den historischen Aufstieg in die Bayernliga Nord, während die Schiebel-Truppe künftig eine Liga tiefer sein Glück versuchen muss.

Als weiterer Landesligist darf in der nächsten Saison auch der TSV Großbardorf wieder größere Fußball-Brötchen backen: Die "Grabfeld-Gallier" haben ihre Rückkehr in die Bayernliga heute vor 650 Zuschauern perfekt gemacht. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel reichte dem Team von Trainer Robin Keiner, das bis auf einen verletzungsbedingten Wechsel im Tor unverändert auflief, ein 1:0-Sieg beim ATSV Erlangen, der den Gang in die nächstniedriegere Spielklasse antreten muss.

Als dritter Landesligist im Bunde freut sich über den Aufstieg auch der TSV 1860 Wasserburg, der dem FC Sturm Hauzenberg im Rückspiel erneut die Grenzen aufzeigte. Nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel verloren die Niederbayern auch das Rückspiel im heimischen Staffelbergstadion vor 1.243 Zuschauern mit 0:2 - und sind ab sofort wieder Teil der Landesliga.



Überaus spannend gemacht hat's der FSV Stadeln, der sich ein weiteres Jahr Bayernliga-Zugehörigkeit erst im Elfmeterschießen mit 4:2 gegen den FC Eintracht Münchberg vor 1.086 Fußball-Fans sicherte. Während der Landesligst trotz heroischem Kampf denkbar knapp unterliegt, brachen bei der Dedaj-Truppe alle Dämme – der Verein darf ein weiteres Jahr in der Bayernliga mitmischen!

Und auch der TSV Kottern hat seine Bayernliga-Tauglichkeit für ein weiteres Jahr gegen den TSV Seebach unter Beweis gestellt. Endstand vor 950 Zuschauern in der ABT-Arena nach 90 Minuten: 4:1 für die Mannen von Andreas Maier.