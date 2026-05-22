Bewegung bei Bayernligst Neudrossenfeld: Duo kommt aus Bayreuth "Wir haben einen klaren Plan" von Boris Manz · Heute, 15:56 Uhr · 0 Leser

Führte Neudrossenfeld erneut zum Klassenerhalt: TSV-Trainer Andreas Baumer. – Foto: Andreas Roith

Der TSV Neudrossenfeld bastelt am Kader für die nächste Saison: Fünf Spieler verlassen den Bayernliga-Kader. Nun sind auch die ersten Neuzugänge fix. Zwei Brüder kommen von der SpVgg Bayreuth.

Beim letzten Heimspiel wurden sie bereits verabschiedet: Tom Kunert, Lukas Beszczynski, Florian Förster und Jannik Nüsslein verlassen Neudrossenfeld, wie der Verein mitteilte. Zudem kein Teil mehr des Bayernliga-Kaders für die Saison 2026/27 ist Noah Ismail. Der 27-Jährige zählte zum Stammpersonal, möchte aber aus persönlichen Gründen kürzer treten. "Sein Pass verbleibt jedoch beim TSV und Noah spielt für unsere Kreisliga Mannschaft, wenn es die Zeit zulässt", heißt es in der Meldung. „Ich bedanke mich persönlich und im Namen des Vereins bei den Jungs die uns verlassen und wünsche allen sportlich sowie privat nur das Beste!“, kommentiert Daniel Stöcker, Sport Vorstand, die Abschiede.

Auf der Gegenseite begrüßt Neudrossenfeld die ersten Neuzugänge. Max und Leo Dannhäußer kommen von der SpVgg Bayreuth und verstärken den TSV. Die beiden Brüder liefen zuletzt in der U19 Bayernliga auf. „Wir freuen uns sehr, dass sich uns erneut junge Talente anschließen, um den nächstbesten Entwicklungsschritt in ihrer Laufbahn zu gehen. Die letzten Jahre haben einige Spieler bei uns gezeigt, dass dies genau richtig, vernünftig und zielführend sein kann", sagt Stöcker zu den beiden Neuzugängen. "Wir werden den Jungs die Zeit geben, sich zu entwickeln. Wenn sie sich diese selbst geben, geduldig bleiben und hart arbeiten, werden sie die Nächsten sein, die den Schritt bei uns kurz- oder mittelfristig schaffen. Wir haben einen klaren Plan und dieser muss nicht in zwei, drei Monaten umgesetzt werden."