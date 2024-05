Main-Taunus: So läuft der Auf- und Abstieg

Main-Taunus. Die Saison biegt allmählich auf ihre Zielgerade ein. Bei vielen Teams wird gerade der Rechenschieber rausgeholt. Wann ist der Aufstieg, der Titel oder der vor allem der Klassenerhalt fix? Vor allem im Tabellenkeller gibt es viele Unwägbarkeiten, schließlich hängt die Anzahl der Absteiger immer damit zusammen, welche Teams aus der Gruppenliga in den jeweiligen Kreis absteigen. Je nach Absteigerzahl werden in den darunter liegenden Klassen entsprechend die Absteigerzahlen erhöht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Wichtig in diesem Zusammenhang sind auch die sogenannten Richtahlen. Also die Anzahl der Teams, die im Hinblick auf die kommende Saison in der Liga verbleiben müssen. Derzeit spielen in der Kreisoberliga, Kreisliga A, Kreisliga B und Kreisliga C 17 Teams, wenngleich aufgrund des Rückzugs der SG Bremthal II vor der Runde nur 16 Teams am Spielbetrieb teilnehmen.