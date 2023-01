Macht mit beim FuPa-Wintercheck FuPaner aufgepasst: Beantwortet die Fragen, schickt uns eure Antworten und wir berichten über euer Team

Es gehört zur guten FuPa-Tradition, den FuPa-Wintercheck in der Winterpause durchzuführen. Hier sind die Fragen des diesjährigen Winterchecks:

Alle registrierten FuPaner werden unsere Fragen per Email bekommen. Bitte leitet den Fragenkatalog an eure Trainer, Fachwart oder auch Kapitän weiter um ihn zu beantworten.

Wir werden in der Regel pro Mannschaft nur einen Wintercheck veröffentlichen. Bitte sprecht euch ab, damit es nicht zu Dopplungen kommt. Vereine aus dem Kreis Stade wurden bereits gesondert angeschrieben.

Hier ist der Fragenkatalog für den FuPa-Wintercheck 2022/2023:

Schickt diesen bitte an lueneburg@fupa.net

Die Fragen:

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?