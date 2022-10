So sicherst du dir einen Liveticker FuPa einfach erklärt

Du stehst am Spielfeldrand deines Lieblingsteams und schaust die ganze Zeit auf dein Handy? Dann nutze den FuPa-Liveticker, hab Spaß & informiere andere sportbegeisterte Fans mit interessanten Details zum Spiel. Seit 2006 bietet FuPa den zigtausenden Amateurkickern in Deutschland professionelle Bühne.

Ticker den Spielverlauf deiner Mannschaft direkt vom Spielfeldrand und sei selbst immer informiert, wie es auf den anderen Sportplätzen der Region steht. Registriere dich kostenlos als FuPaner (Benutzer) auf FuPa. Wenn du außerdem über mobiles Internet für dein Smartphone oder Tablet verfügst, steht deiner Karriere als Liveticker-Reporter nichts mehr im Wege.

Der Datenpool - alles basiert auf euren Livetickern!

Alle Daten, die von euch in den Ticker eingespeist werden, sind automatisch auch in unserem System vertreten Das freut natürlich in erster Linie die Spieler selbst, denn das eigene Spielerprofil ist aussagekräftig. Selbstverständlich ermöglicht Ihr so auch allen Besuchern unseres Portals ein tolles Surf-Erlebnis, weil sie sich in allen Ligen mit top-gepflegten Daten zu Spielern, Spielen, Mannschaften und Vereinen versorgen können. Das Ideal: Werden alle Spiele eines Spieltags in einer Liga von euch getickert, entsteht eine perfekte Livescore-Übersicht! Alle User können sich über unsere App - egal wo sie gerade sind - mit einem Blick informieren, wie es auf den Plätzen in gerade steht!

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden