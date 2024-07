Philipp Lampe mit dem TSV zur besten Saison der Vereinsgeschichte Drei Fragen an... Philipp Lampe Verlinkte Inhalte Kreisliga Rotenburg 23/24 Karlshöfen Philipp Lampe

Seit dem Aufstieg in die Kreisliga 2019 spielte der TSV Karlshöfen stets gegen den Abstieg. In der abgelaufenen Saison allerdings beendeten die Kleeblätter die Saison auf dem dritten Tabellenplatz hinter den Aufsteigern Bremervörde und Rotenburg II. Die beste Platzierung für Karlshöfen in ihrer Vereinsgeschichte. Einen großen Anteil daran hatte auch Philipp Lampe, der seit seinem Wechsel 2021 direkt zum Stammspieler avancierte und auch in der abgelaufenen Saison die meisten Spielminuten im Team sammelte.

Wir haben Philipp Lampe um ein kurzes Interview gebeten, um mit ihm über seine eigenen Erfolge sowie die Erfolge und Ziele des Teams zu sprechen. Seit dem Aufstieg in die Kreisliga 2019 hat Karlshöfen stets gegen den Abstieg gespielt. Wie erklärst du dir die sehr gute vergangene Saison?

Zum einen hatten wir erstmals seit Jahren keine Personalprobleme und konnten auf deutlich mehr Spieler zurückgreifen als in den vorherigen Jahren. Spieler wie Hannes Schröder und Marvin Grabau, die zuvor lange nicht zur Verfügung standen, sowie die Rückkehr von Marcel Bartels, haben dem Kader sehr gut getan. Zum anderen standen in der vergangenen Saison in den meisten Spielen oft dieselben elf Spieler auf dem Platz. Wir waren eingespielt und wussten um unsere Stärken. Unsere Geschwindigkeit im Angriff haben wir oft sehr gut ausgespielt und konnten so viele Tore erzielen. Zudem blieben alle Leistungsträger praktisch die ganze Saison fit.