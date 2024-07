Luxemburg – Estland: Punktgewinn als Ziel

Die Voraussetzungen sind klar: bekommt Luxemburg in den beiden Spielen gegen Estland einen Punkt, wird man die Gruppe als Zweiter abschließen, was eventuell zu einer Teilnahme in den Play-Offs reichen könnte. Im Idealfall von zwei Siegen gegen Estland könnten die FLF-Frauen sogar mit Spitzenreiter Albanien gleichziehen, Erster kann man aber nicht mehr werden, da Albanien den direkten Vergleich mit Luxemburg gewonnen hat.

Heute Abend bietet sich im Escher Fola-Stadion für die „Rout Léiwinnen“ eine erste Gelegenheit, den so wichtigen Zähler gegen Estland zu holen. In der auf Europa reduzierten Weltrangliste liegen Luxemburg und seine Gegnerinnen aus dem Baltikum in etwa gleichauf. Wie FLF-Trainer Santos bereits im Rahmen der Kaderbekanntgabe erklärte, sei Estlands Vorteil, dass die Meisterschaft dort über das Kalenderjahr gespielt wird und man entsprechend über mehr Wettkampfpraxis verfüge.

Wer heute Abend genau für Luxemburg in der Startelf stehen wird, wollte bzw. konnte der Übungsleiter am Freitagvormittag noch nicht verraten. So wird man auch erst kurz vor Spielbeginn wissen, ob Marisa Soares ihr Abschiedsspiel auf heimischem Boden absolvieren wird. Basiert man sich auf die Leistung des Heimspiels an gleicher Stelle gegen Albanien, dann ist sicherlich etwas drin für Kapitänin Miller und Co. Anstoß im „Stade Emile Mayrisch“ ist am Freitagabend um 19:30 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.