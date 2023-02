Lutz Schröder verlässt Thedinghausen im Sommer Trainer verabschiedet sich

Wie der Verein gestern auf seinen Social-Media-Seiten berichtete, muss sich der Vorstand auf die Suche nach einem neuen Coach begeben. Lutz Schröder verlässt die 1. Herren des TSV Thedinhausen im Sommer und wird aus privaten Gründen in der kommenden Saison nicht mehr an der Seitenlinie stehen.

In der laufenden Saison überwintert die Schröder-Elf auf dem 5. Tabellenplatz der Kreisliga Verden und liegt damit bereits zwölf Punkte hinter dem Tabellenführer TSV Etelsen II. Zum Relegationsplatz beträgt der Abstand fünf Punkte. Der TSV startet am 12. März 2023 mit einem Auswärtsspiel beim Spitzenteam aus Etelsen ins Jahr 2023 und könnte den Abstand an die Tabellenspitze verkürzen.

