Lupburg gerät unter die Räder – PiPo vermiest Doblers Trainereinstand

Töging bleibt Tabellenführer der Kreisliga 2. Mit einem 2:1-Arbeitssieges gegen angereiste Undorfer verteidigt die Sommer-Elf den Platz an der Sonne – vor Pirkensee-Ponholz, das die Auswärtsaufgabe in Steinsberg mit 3:0 erfolgreich gestaltete. Und damit Steinsbergs neuem Trainer Peter Dobler bei dessen Einstand die Tour vermasselte. Außerdem konnten sich Dietfurt und Riedenburg durchsetzen und sich in der Spitzengruppe der Liga festbeißen. Für die sieg- und punktlosen Mannschaften aus Lupburg und Beilngries wird die Situation dagegen früh in dieser Saison schwierig.



Nächstes Derby, nächster Dreier: Dietfurt gewinnt auch das Heimmatch gegen Beilngries und bleibt als Rangvierter vorne mit dabei. Während sich die Gastgeber in der Spitzengruppe festsetzen konnten, bleiben die Oberbayern weiterhin das Schlusslicht der Tabelle. Der Beilngrieser Trainer Wolfgang Gmelch sah eine sehr schlechte Begegnung, in der eben zwei unnötige Standardgegentore den Ausschlag gegeben haben. „In der Offensive war das heute nix“. Für Beilngries ziehen nun mit Herbstbeginn dunkle Wolken auf.



Klare Angelegenheit im Landkreis Neumarkt. Die Abwehr von Aufsteiger Lupburg zeigte Schwächen, welche von den Gästen eiskalt bestraft wurden. Somit wurde Painten der Favoritenrolle gerecht und ist mit dem zweiten Sieg in Folge endgültig zurück in der Spur. Dagegen bleiben die Lupburger Vorletzter – und müssen dringend an der defensiven Stabilität arbeiten.







Der Einstand von Peter Dobler als neuer Trainer von Steinsberg misslang. Stattdessen zogen die favorisierten Ponholzer das Spiel auf ihre Seite und setzten sich am Ende schon verdientermaßen durch. Wobei der Sieg um mindestens ein Tor zu hoch ausfiel, weil auch der FSV gut im Spiel war und sich so eine enge Partie entwickelte. PiPo verteidigt Platz 2, Steinsberg bleibt Zehnter.







Mit einem Arbeitssieg verteidigt der SV Töging die Tabellenführung. Auch Undorf konnte erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Der Endstand von 2:1 war schon zur Halbzeitpause hergestellt. Beide Teams hatten ihre guten Phasen im Spiel. Mit Blick auf die konkreten Torchancen verdienten sich die Altmühltäler letztlich diesen Dreier.







Dieses wichtige Heimspiel hat Aufsteiger SG Oberndorf/Matting verloren und so den Befreiungsschlag verpasst. Sinzing spielte fast eine Halbzeit lang in Unterzahl (Gelb-Rot an Lang), doch Kevin Sperger sorgte mit seinem Doppelpack trotzdem für den Auswärtserfolg. Ein starker Keeper sowie Effektivität des Sturms bescherten dem SC diesen vierten Saisonsieg. Auf der anderen Seite wäre für die Gastgeber sicherlich mehr drin gewesen.







Vom Beratzhausener Führungstreffer ließ sich die Riedenburger Elf nicht unterkriegen. Sie wurde im Verlauf des Spiels immer besser und drehte den 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg. Damit überholt der TV den Kontrahenten in der Tabelle und springt auf den dritten Rang.