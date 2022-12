LUNEX University : l’université privée 100% sport et santé

Fondée à Differdange, en 2016, LUNEX University a fait le choix de se spécialiser dans les domaines du sport, de la santé et du management. Son objectif : former les professionnels de la santé et du sport de demain, dont les profils sont de plus en plus recherchés.

En plus d’être la seule au Luxembourg à proposer ces programmes d’études, LUNEX se démarque par le caractère exceptionnel de son campus. En effet, des pistes d’athlétisme guident les étudiants dans les différentes salles de classe. L’ancienne piscine couverte de la ville a, quant à elle, été conservée et intégralement transformée en auditorium. Les étudiants peuvent également bénéficier d’un laboratoire sportif, de nombreux équipements à la pointe de la technologie et de l’expertise d’une équipe internationale et multiculturelle.

À la fois moderne, sportive et dynamique, l’université privée propose des programmes de Bachelor et de Master, enseignés entièrement en anglais et reconnus au niveau européen. Ces derniers combinent de manière optimale l’apprentissage théorique et la mise en application des connaissances de manière concrète tout en plaçant les étudiants au centre de l’enseignement.

Le sport faisant partie de l’ADN de LUNEX, les étudiants ont la possibilité de combiner leurs études avec la pratique d’un sport de haut niveau, grâce à une adaptation de leur programme d’études.

Trois filières de formations spécialisées

Kinésithérapeute, coach sportif, professeur d’éducation physique, manager sportif ou encore manager de club sportif… sont des exemples de débouchés auxquels forment l’université grâce à ses programmes d’études. LUNEX University propose trois filières différentes :

Bachelor et Master de Kinésithérapie :

La filière en kinésithérapie se déroule en 5 ans et a fixé des normes de formation très élevées afin de former les futurs kinésithérapeutes et de leur permettre d’acquérir les connaissances et compétences cliniques et scientifiques fondamentales.

Bachelor et Master en Sciences du Sport et de l’Exercise :

Ces deux programmes combinent à la fois le sport et la santé. Ils mettent en pratique différentes spécialités telles que la physiologie du sport, alimentation sportive, psychologie sportive, coaching, entraînement, etc. afin d’améliorer les performances et la santé des individus.