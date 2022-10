Luhdorf gewinnt das Topspiel - Elstorf mit Befreiungsschlag 1. Kreisklasse Harburg: Erste Niederlage für den MTV Brackel

In der 1. Kreisklasse Harburg musste sich der Tabellenführer MTV Brackel erstmals geschlagen geben. Mit seinem 14. Saisontor kürte sich Niklas Witte im Spitzenspiel zum Siegtorschützen. Einen wichtigen Dreier landete auch der TSV Elstorf II, der beim VfL Maschen II seinen zweiten Sieg einfuhr.

Die SG Scharmbeck-Pattensen II hat weiterhin die Verfolgung auf Primus Brackel voll im Blick. Bei einem ausstehenden Nachholspiel könnten die Scharmbecker der Rückstand auf den enteilten Tabellenführer auf vier Zähler verkürzen. Auf der Hittfelder Alm legte die SG früh den Grundstein für den Erfolg und schleppte am Ende einen knappen Sieg ins Ziel.

Der TSV Over-Bullenhausen bleibt mit der Roten Laterne im Tabellenkeller und muss sich mit einer empfindlichen Pleite abfinden. Im Heimspiel gegen den Buchholzer FC II kam der Kreisliga-Absteiger nach einem Doppelschlag kurz vor der Pause mächtig unter die Räder. Am Ende hinterließen acht Gegentore hänge Köpfe am Oversand.

Erst erarbeitete sich der MTV Borstel-Sangenstedt II in Unterzahl eine Zwei-Tore-Führung. Roddau arbeitete sich jedoch mühsam zurück uns Spiel und egalisierte den Rückstand. In der 90. Minute erzielte Tim Aschmann den späten Ausgleich. In der Nachspielzeit kassierte Borstel zwei weitere Rote Karten, rettete den einen Zähler jedoch ins Ziel.