Lüsche ist nicht mehr Tabellenletzter

Der SV Blau-Weiss Lüsche hat in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt und drei Spiele in Folge nicht verloren. Am Sonntag mussten sich auch die Sportfreunde geschlagen geben: Eine sehr gute Leistung. Weil TuS Frisia Goldenstedt am Freitagabend gegen die Reserve von Blau-Weiß Lohne unentschieden spielte, sind die Goldenstedter jetzt Tabellenletzter. Auch Rot-Weiss Damme lieferte mit dem Sieg gegen den Tabellenzweiten SV Thüle eine hervorragende Leistung ab. Damit liegt Spitzenreiter BV Garrel sieben Punkte vor den Thülern. Auf dem dritten Platz liegt Blau-Weiß Lohne.

Tus Blau-Weiβ Lohne II - TuS Frisia Goldenstedt 2:2

Eigentlich war da für Blau-Weiss nichts los denn nach siebzig Spielminuten führten sie mit 2:0. Tim Tönnies und Moritz Lampe trafen für die Hausherren. Dank zweier Tore von Dominik Albers war es fünf Minuten später bereits ausgeglichen. ,,Es war sehr unglücklich. Zwar hatte Goldenstedt in der der ersten Halbzeit drei, vier ganz ordentliche Konter, in der zweiten Halbzeit waren die aber eigentlich vor unserem Tor nicht existent. Man darf dann so ein Spiel nicht innerhalb von zwei Minuten hergeben. Das passiert uns leider aber zu häufig und das hat am Ende auch was mit Abgezocktheit und Klasse zu tun. So ehrlich muss man zu sich selbst sein”, sagte der Lohner Trainer Thorsten Plogmann.

SV Rot-Weiβ Damme-SV Thüle 5:3

Es war ein sehr spannendes Spiel denn bis zur 75. Minute ging es hin und her und es stand 3:3. In der letzten Viertelstunde entschieden die Dammer allerdings die Partie. Zuerst traf Dennis Fuchs und dann Tim Brägelmann. Nach dem Sieg von Blau-Weiss Langförden an den Thüler gewannen also auch die Rot-Weißen. Der Dammer Trainer Fabian Lang war sehr zufrieden ,,Die ersten zwanzig Minuten waren wir die klar spielbestimmende Mannschaft. Leider haben wir uns mit individuellen Fehler ein wenig selber aus der Ruhe gebracht und haben verdient den Ausgleich bekommen. Ein starker Rückhalt war auch unser Keeper Philipp Theilmann der noch im ersten Durchgang einen Elfmeter festgehalten hat. In der zweiten Spielhälfte war es ein Spiel mit vielen Umschaltmomenten. Am Ende wollten wir aber den Sieg gefühlt ein kleines bisschen mehr und haben uns für den Aufwand belohnt.“

TuS Emstekerfeld - SV Grün-Weiβ Brockdorf 2:0

Die Brockdorfer verloren erneut und holten aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt. Dadurch rutschte die Mannschaft in der Tabelle weiter ab. Die Grün-Weißen sind nur Tabelenneunte und verloren gegen eine Mannschaft, die in der unteren Hälfte der Tabelle steht.