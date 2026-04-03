Lucky Punch gegen Burgaltendorf und Bottrop, Klosterhardt wieder oben

Klosterhardt kann mit RWE II Schritt halten. – Foto: Bastian Beckers

Das Spitzenduo hat nun erstmals ein wirkliches Polster auf die ersten Verfolger. Besonders, da der SV Burgaltendorf und Fortuna Bottrop noch späte Rückschläge erlitten, müssen Rot-Weiss Essen II und die DJK Arminia Klosterhardt zunächst nicht in den Rückspiegel schauen. Klosterhardt erklomm durch einen souveränen 6:0-Sieg gegen die SpVgg Steele die Spitze zurück. Im Keller verschafften sich die Sportfreunde Niederwenigern II etwas Luft. Für Arminia Lirich wird selbige allmählich etwas dünner.

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Trotz anfänglichen Rückstands machte es RWE in letzter Instanz dann doch sehr deutlich im Topspiel. Randnotiz: Im direkten Vergleich sind die beiden Teams jetzt ausgegelichen. VfB Frohnhausen – Rot-Weiss Essen II 1:5

VfB Frohnhausen: Marko Razic, Dasilva Mavinga Matondo, Ilyas Khazaz, Milad Mansoori, Florian Usein, Issa Adnan Said (82. Kevin Zamkiewicz), Canel Ucan, Essowavana Gbegouni (69. Rida Hallak), Mohamed Said, Samir Laskowski (66. Muhammed Filizay), Prince Chigamezu Igbozuruike - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said

Rot-Weiss Essen II: Marcel Lenz, Marvin Paulsen (72. Flavio Dietz), Randy-Tamufor Atanga-Akwen, Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Kevin Grund (79. Luis Förster), Marcel Faber, Mehmet Demirci, Orcun Mengenli, Marcel Platzek (88. Jan-Luca Geurtz), Arda Islam (68. Joel Bema) - Trainer: Stefan Lorenz

Schiedsrichter: Philipp Miehle (Wuppertal) - Zuschauer: 425

Tore: 1:0 Prince Chigamezu Igbozuruike (4.), 1:1 Mehmet Demirci (14. Handelfmeter), 1:2 Kevin Grund (54.), 1:3 Marcel Platzek (65.), 1:4 Ole Nissen (70.), 1:5 Mehmet Demirci (90.+2)

Abgesagt:

Do., 09.04.2026, 20:00 Uhr Dostlukspor Bottrop Dostlukspor SuS Haarzopf Haarzopf 20:00 PUSH Weil das Flutlicht streikte, wurde die Partie zwischen Dostlukspor und Haarzopf kurz vor dem eigentlich geplanten Spielbeginn abgesagt. >>> Mehr dazu an dieser Stelle Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt Arm. Kloster SpVgg Steele SpVgg Steele 6 0 Abpfiff Weil RWE am Mittwoch bereits eindrucksvoll vorlegte, war Klosterhardt einen Tag später um eine Antwort bemüht - und lieferte. Gegen überforderte Gäste machte der Tabellenführer schon frühzeitig alles klar. Jan-Niklas Pia glänzte mit einem Dreierpack (5., 53., 59.). Spätestens nach seinen Treffern zum 4:0 und 5:0 stellte sich die Frage nach dem Sieger nicht mehr. Steele wird die Punkte an anderer Stelle einfahren müssen, bislang ist der Klassenerhalt nämlich noch nicht in trockenen Tüchern. Unterdessen wird Klosterhardt bis zum Gipfeltreffen mit Rot-Weisse Essen (12. April) den Fuß nicht vom Gaspedal nehmen können. DJK Arminia Klosterhardt – SpVgg Steele 6:0

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz, Vladyslav Azaronok (46. Jannik Bystron), Emre Yalcin (59. Lennart Elias Rühl), Samuel Zegadlo, Fabian Abel, Niklas Gehrmann (68. Phil Wolff), Max Langerbein, Hamza Velic (72. Johnathan Rey Sauceda), Jan-Niklas Pia (60. Melvin Glogic) - Trainer: Marcel Landers

SpVgg Steele: Leon Biel, Dominic Hörstgen, Fabian Handke, Leon Tüns (39. Asiato-Shouda Sanganaza), Bastian Lübeck, Dominik Bongartz (81. Jerome-Marcel Reisig), Lirim Imeri (61. Thoma Bubullima), Maurice Jednicki, Enosch Kpessou, Louis Smeilus (61. Benedict Uwa Davis-West), Luis Richard (61. Asiato-Shouda Sanganaza) - Trainer: Dirk Möllensiep

Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jan-Niklas Pia (5.), 2:0 Niklas Gehrmann (25.), 3:0 Hamza Velic (37.), 4:0 Jan-Niklas Pia (53.), 5:0 Jan-Niklas Pia (59.), 6:0 Hamza Velic (65.)

Die Resthoffnung auf den Aufstieg hat bei Fortuna Bottrop einen gehörigen Dämpfer erlitten. Lange schien es so, als könnten die Treffer von Niklas Wenderdel (28.) und Lennart Jablonski (56.) die Siegesserie fortsetzen. Doch Königshardt steckte nicht auf und verkürzte zunächst gegen Dennis Schlenski (66.) und hatte in der tiefen Nachspielzeit auch noch den Lucky Punch durch Charalambos Pommer auf seiner Seite (90.+6) Fortuna Bottrop – Sportfreunde Königshardt 2:2

Fortuna Bottrop: Philip Pusch, Marcel Hegemann, Hussein Solh, Luca Fischer, Jan Larisch, Stefan Pitkowski (88. Nick Sommer), Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (73. Emre Kilic), Lennart Dickmann, Lennart Jablonski (77. Robin Nordmann), Niklas Wenderdel (88. Can Michalski) - Trainer: Sebastian Stempel

Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski, Mathias Grgic (85. Muris Kesko), Felix Knappmann (67. Berkay Akay), Laurenz Hübinger, Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Simon Palmen (33. Finn Busian), Tristan Joel Müller - Trainer: Kenan Hodzic

Schiedsrichter: Cristian Bock - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Niklas Wenderdel (28.), 2:0 Lennart Jablonski (56.), 2:1 Dennis Schlenski (66.), 2:2 Charalambos Pommer (90.+6)

Wie fast schon zu erwarten, holte sich BG Überruhr beim Top-Team die nächste Reise, kommt so mittlerweile schon auf besorgniserregende 165 Gegentreffer. Sverre Müller und Damian Vergara Schlootz konnten die Gelegenheit nutzen, um ihr Torekonto auf jeweils 17 aufzupolieren. Die richtigen Aufgaben stehen für Sterkrade in den kommenden Wochen erst noch an. SpVgg Sterkrade 06/07 – FC Blau-Gelb Überruhr 6:0

SpVgg Sterkrade 06/07: Jannis Heins, Finn Müller, Said Aljumaa (46. Florian Pascal Lauer), Nicolas Strömann, Enver Ünal (71. Maximilian Felix Zachariasz), Gerrit Kriegisch, Sverre Müller (60. Damian Vergara Schlootz), Damian Noel Hendricks, Aaron Langen, Joshua Eberth (60. Robin Papert), Zahir Kaynar (71. Moritz Anderheide) - Trainer: Lars Mühlbauer

FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer, Selmir Hanici, Chafiq Guettari, Noel Tautges (24. Maurice Aydt), Eljvir Ahmet, Adil Lamrini, Draoui Nour-Edine, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges

Schiedsrichter: Linus Karl Johann Podeschwa - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Sverre Müller (11.), 2:0 Joshua Eberth (32.), 3:0 Sverre Müller (55.), 4:0 Damian Vergara Schlootz (71.), 5:0 Damian Vergara Schlootz (80.), 6:0 Aaron Langen (82.)

Die Lage für Arminia Lirich wird zunehmend prekär. Trotz des überraschenden 4:3-Erfolgs vom Sonntag gegen Sterkrade 06/07 setze es nun eine bittere Pleite gegen einen direkten Konkurrenten. Noe Jose Limas brachte die Sportfreunde früh auf Kurs (14.). Justin Barke (58.) und zum Schluss Noah Seyer (90.) machten alles klar für die Hausherren, die damit auch ein zartes Polster zur Abstiegszone aufbauen. Sportfreunde Niederwenigern II – DJK Arminia Lirich 1920 3:0

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell (83. Luca Jürgen Margref), Marcel Modro, Malte Eckert, Leon Welticke (77. Sebastian Axt), Lutz Dahlhaus, Marcel Schräer (46. Florian Finger), Noe Jose Limas (46. Noah Seyer), Marlon Anthony Williams JR, Justin Barke (83. Matthias Hendricks) - Trainer: Lars Diefenthal

DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow (77. Felix Beusing), Dominik Krath (88. Nils Beusing), Allan Zuna, Mehriz Fezzani (64. Albin Alimusaj), Manuel Augenstein (64. Leroi Donovan Ndjiago), Anthony Annan, Marouan Jenfi (82. Tim Danel), Daniel Enudi, Andre Peters, Ugochukwu Akubuike - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Noe Jose Limas (14.), 2:0 Justin Barke (58.), 3:0 Noah Seyer (90.)

Fatihspor wartet weiter auf den ersten Befreiungsschlag im neuen Jahr. Gegen TuSEM liefen die Gäste über nahezu den gesamten Spielverlauf einem Rückstand hinterher. Zwar durften Fatihspor nach dem zwischenzeitlichen 1:2 durch Ayman Mallih (45.) wieder hoffen. Sergej Stahl (72.) und Fabian Riesener besorgten allerdings den Endstand (90.). TuSEM Essen 1926 – Fatihspor Essen 2001 4:1

TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Fabian Riesener, Nico David Erbslöh, Sergej Stahl (74. Nadyar Khaled), Rico Zölzer, Serkan Özer, Jan Guthoff (80. Juan Camilo Perez Vasquez), Fabio Herrmann (67. Philipp Alexander Glahn), Felix Herzinger, Daniel Zurmühlen (77. Lukas Reppmann), Leo Derksen (83. Modou Jaiteh) - Trainer: Lucas Bründermann

Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Ali Imran Toy, Can Tunctürk, Serhat Yirmibes (36. Sami Essa Suleiman), Mounir Till Asrih (54. Cihan Aksakal), Tolga Yigit, Jez Fremnong, Baki Caki, Oktay Cinar, Ayman Mallih (77. Ünver Coskun), Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus

Schiedsrichter: Genco Toprak (Remscheid) - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Jan Guthoff (16.), 2:0 Leo Derksen (28.), 2:1 Ayman Mallih (45.), 3:1 Sergej Stahl (72.), 4:1 Fabian Riesener (90.)

Nach turbulenter erster Hälfte hatte Burgaltendorf eigentlich mit 3:2 die Nase vorn. Der HSV wollte jedoch unbedingt als Spielverderber im Aufstiegskampf fungieren und hängte sich in der Schlussphase noch einmal rein. Ein Eigentor in der 66. Spielminute sorgte bereits für den Ausgleich. Der späte Siegtreffer von Julian Bluni sorgte schließlich für lange Gesichter auf Seiten der Hausherren (90.+1). SV Burgaltendorf – Heisinger SV 3:4

SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Tim Karkau, Caspar Schelewski (70. Leon Metke), Jason-Lee Gerhardt, Kevin Barra, Mehmet Can Köstekci, Michael Siminenko, Laurin Kamperhoff, Alkan Albayrak - Co-Trainer: Ricardo Zweck - spielender Co-Trainer: David Moreno Gonzalez - Trainer: Andreas Krippel

Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Lukas Gerrits, Lukas Hunhoff, Nik Leiler (53. Julian Bluni), Marvin Prellwitz, Simon Tenberge (90. Semih Cimen), Steffen Köfler, Tobias Köfler (89. Merlin Kirsten), Jonas Lippeck, Jan-Lukas Lippeck (64. Philipp Reichardt) - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt - Trainer: Frank Burchhardt

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Laurin Kamperhoff (2.), 1:1 Simon Tenberge (28.), 1:2 Tobias Köfler (36.), 2:2 Michael Siminenko (38.), 3:2 Julian Robert (44. Eigentor), 3:3 Tim Karkau (66. Eigentor), 3:4 Julian Bluni (90.+1)

Für beide Teams geht es nach wie oben wie unten um fast gar nichts mehr. Ein Offensiv-Feuerwerk gab es für die anwesenden Zuschauer dennoch zu bestaunen. Dabei fielen bereits in der Anfangsviertelstunde drei Treffer. Janik Eichmann (3.) und Emre Kilav (13.) brachten den VSV auf die Siegerstraße, woraufhin Oguzhan Cengiz noch verkürzte (15.). Danach ließen sich beide Seiten eine Weile für den nächsten Treffer Zeit. Nach dem Seitenwechsel sorgen Enes Yilmaz wieder für einen Zwei-Tore-Vorsprung. (49.). Die Hausherren mussten nach dem abermaligen Anschluss von Justin Beckmann noch kurz zittern (72.). Domagoj Zovko (84.) und Haruto Ishizaki (90.) machten schließlich alles klar. Vogelheimer SV – Spvgg Sterkrade-Nord 5:2

Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Yannik Schümberg (61. Obiora Uzukwu), Janik Noah Eichmann, Deniz Senol (80. Schafik Fraitat), Fouad Zaitouni, David Dottai, Enes Yilmaz, Noah Kruse (54. Glory Samuel Kamamona), Edis-Cem Yilmaz (87. Haruto Ishizaki), Naoufal Nouri, Emre Kilav (69. Domagoj Zovko) - Trainer: Carsten Isenberg

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Maurice Brands, Malte Simon Benninghoff, Lukas Kallweit (67. Nico Spickermann), Jason Michael Schiewer (81. Julian Marquardt), Nick Perenz, Dean Torben Nowoczin (54. Fabian Drieschner), David Alexander Forbeck, Danny Perenz (54. Justin Beckmann), Oguzhan Mirac Cengiz - Trainer: Oguzhan Cuhaci

Schiedsrichter: Leon Tiemer (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Janik Noah Eichmann (3.), 2:0 Emre Kilav (13.), 2:1 Oguzhan Mirac Cengiz (15.), 3:1 Enes Yilmaz (49.), 3:2 Justin Beckmann (72.), 4:2 Domagoj Zovko (84.), 5:2 Haruto Ishizaki (90.)

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So geht es weiter

27. Spieltag

12.04.26 SpVgg Steele - SpVgg Sterkrade 06/07

12.04.26 SuS Haarzopf - Fortuna Bottrop

12.04.26 Fatihspor Essen 2001 - VfB Frohnhausen

12.04.26 Heisinger SV - Vogelheimer SV

12.04.26 Sportfreunde Königshardt - TuSEM Essen 1926

12.04.26 DJK Arminia Lirich 1920 - Dostlukspor Bottrop

12.04.26 FC Blau-Gelb Überruhr - Sportfreunde Niederwenigern II

12.04.26 Spvgg Sterkrade-Nord - DJK Arminia Klosterhardt

12.04.26 Rot-Weiss Essen II - SV Burgaltendorf

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