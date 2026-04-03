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Bezirksliga: Teams stehen schon auf dem Platz, dann folgt die Absage

Kuriosum in der Bezirksliga Niederrhein: Dostlukspor Bottrop und SuS Haarzopf haben sich für ihr Abendspiel schon aufgewärmt, doch dann wird die Partie noch kurzfristig abgesagt.

von André Nückel · 03.04.2026, 14:05 Uhr · 0 Leser
Kurzfristige Absage am Niederrhein.
Kurzfristige Absage am Niederrhein. – Foto: IMAGO IMAGES

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Der Amateurfußball schreibt fast wöchentlich neue Geschichten - so auch an Gründonnerstag in der Bezirksliga Niederrhein: Eigentlich hätten sich Dostlukspor Bottrop und SuS Haarzopf in der Gruppe 6 gegenübergestanden - zumindest für kurze Zeit haben die Mannschaften sich auch warm gemacht, doch dann gibt es kurzfristig noch die Absage des Spiels.

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Do., 09.04.2026, 20:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
20:00

Die FuPa-Redaktion staunte am Donnerstag nicht schlecht, als die Absage der Bezirksliga-Partie noch kurzfristig reinflatterte, immerhin waren die Aufstellungen des Spiels schon freigegeben. Die Antwort folgte prompt - der SuS Haarzopf hatte in den Sozialen Medien schnell über die Änderung informiert: Das Flutlicht funktioniert nicht!

Trotz Zeitumstellung ist das Flutlicht in den kommenden zwei, drei Wochen bei Abendspielen noch essentiell. Entsprechende eine folgerichtige, wenngleich auch bittere Entscheidung für Dostlukspor Bottrop und SuS Haarzopf, die schon spielbereit waren. Die Partie soll kurzfristig nachgeholt werden. Die Hausherren brauchen im Abstiegskampf dringend weitere Zähler.

Wie die restlichen Partien der Bezirksliga, Gruppe 6, laufen, könnt ihr an dieser Stelle nachvollziehen.

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