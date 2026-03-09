Luca Puhe im Fokus von Bundesligisten

Im Februar hat Luca Puhe vom SV Biemenhorst im Gespräch mit FuPa Niederrhein offen über seine Zukunft gesprochen. Der Top-Stürmer seiner Mannschaft, der Chancen auf die Torjägerkanone der Oberliga Niederrhein hat, könnte zu einem Bundesligisten wechseln, denn nicht nur der FC Schalke 04 soll den 23-Jährigen konkret für seine U23 auf dem Zettel haben.
„Mein Ziel ist es, mich stetig weiterzuentwickeln und so hochzukommen, wie es für mich möglich ist. Wo es am Ende ist, ist mir egal, ich möchte mir selbst nur sagen können, dass ich alles gegeben und das Maximum rausgeholt habe", sagt das Biemenhorster Eigengewächs im FuPa-Gespräch. Seine 13 Tore und neun Vorlagen wecken Begehrlichkeiten, müssen bis zum Saisonende aber noch ausgebaut werden, damit sein Klub den Klassenerhalt in der Oberliga schafft.
Im Anschluss ist seine Zukunft offen, wie er ausführt: „Da ich den nächsten Schritt machen möchte, ist die Regionalliga natürlich attraktiv für mich. Die Regionalliga West natürlich umso mehr, da ich aus der Region komme.“ In der Zwischenzeit haben sich mehrere Medien mit den Aussagen des Stürmers beschäftigt - und konkreter wird es auch: Der Stürmer ist konkret beim FC Schalke 04 im Gespräch, er könnte ab Sommer zunächst die U23 verstärken. Auch Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf sollen sich nach ihm erkundigt haben, meldet der Reviersport. Dort hat Puhe einen Wechsel zum BVB kategorisch ausgeschlossen: „Ich lese das auch. Einiges ist wahr, anderes nicht. Borussia Dortmund ist kein Thema. Schließlich bin ich Schalker durch und durch. Das wäre schon ein Traum. Eventuell über ein Probetraining.“
Gleichzeitig hat Puhe verraten, dass sich er mit dem 1. FC Bocholt nicht einigen konnte. „Ich gehe arbeiten und habe eine Wohnung zu finanzieren. Ich hätte dafür meinen Job aufgeben müssen, und was mir Bocholt angeboten hat, reichte nicht. Letztendlich konnten wir uns finanziell nicht einigen", wird er vom RS zitiert. Die Verhandlungen fanden im vergangenen Sommer statt.
Ein Transfer zum FC Schalke 04 würde überhaupt nicht überraschen, denn der aktuelle Tabellenführer der 2. Bundesliga wildert gerne in der Oberliga Niederrhein, um zunächst seine U23 zu verstärken. Jüngste Beispiele sind Andri Buzolli, der die SSVg Velbert im vergangenen Sommer mit 17 Toren und 21 Vorlagen in die Regionalliga schoss, oder Bojan Potnar, der in der Hinrunde 2024/25 elfmal für den TSV Meerbusch traf und im Winter den Sprung zu den Knappen wagte.
