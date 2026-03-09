Luca Puhe im Fokus von Bundesligisten

Luca Puhe am Ball. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Im Februar hat Luca Puhe vom SV Biemenhorst im Gespräch mit FuPa Niederrhein offen über seine Zukunft gesprochen. Der Top-Stürmer seiner Mannschaft, der Chancen auf die Torjägerkanone der Oberliga Niederrhein hat, könnte zu einem Bundesligisten wechseln, denn nicht nur der FC Schalke 04 soll den 23-Jährigen konkret für seine U23 auf dem Zettel haben.

„Mein Ziel ist es, mich stetig weiterzuentwickeln und so hochzukommen, wie es für mich möglich ist. Wo es am Ende ist, ist mir egal, ich möchte mir selbst nur sagen können, dass ich alles gegeben und das Maximum rausgeholt habe", sagt das Biemenhorster Eigengewächs im FuPa-Gespräch. Seine 13 Tore und neun Vorlagen wecken Begehrlichkeiten, müssen bis zum Saisonende aber noch ausgebaut werden, damit sein Klub den Klassenerhalt in der Oberliga schafft.

Puhe ist Schalker - BVB ohne Chance

Im Anschluss ist seine Zukunft offen, wie er ausführt: „Da ich den nächsten Schritt machen möchte, ist die Regionalliga natürlich attraktiv für mich. Die Regionalliga West natürlich umso mehr, da ich aus der Region komme.“ In der Zwischenzeit haben sich mehrere Medien mit den Aussagen des Stürmers beschäftigt - und konkreter wird es auch: Der Stürmer ist konkret beim FC Schalke 04 im Gespräch, er könnte ab Sommer zunächst die U23 verstärken. Auch Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf sollen sich nach ihm erkundigt haben, meldet der Reviersport. Dort hat Puhe einen Wechsel zum BVB kategorisch ausgeschlossen: „Ich lese das auch. Einiges ist wahr, anderes nicht. Borussia Dortmund ist kein Thema. Schließlich bin ich Schalker durch und durch. Das wäre schon ein Traum. Eventuell über ein Probetraining.“