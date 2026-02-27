Erst Klassenerhalt, dann Regionalliga? Luca Puhe strebt nach "Maximum"

Die Ausgangslage in der Oberliga ist schwierig, der Glaube jedoch ungebrochen: Nach der deutlichen Niederlage gegen den KFC Uerdingen richtet sich beim SV Biemenhorst der Blick sofort wieder nach vorne. Immerhin fehlen dem Schlusslicht auch nur fünf Punkte. Puhe betont, dass die Mannschaft den Abstiegskampf angenommen hat und „das Unmögliche möglich machen“ will. Gleichzeitig erlebt der Offensivspieler persönlich eine starke Saison, hat seine Scorer-Zahl aus dem Vorjahr bereits eingestellt und steht im Fokus anderer Klubs. Die Torjägerkanone sei für ihn kein Thema, wichtiger sei der Klassenerhalt. Die Zukunft des SVB-Knipsers ist offen, perspektivisch auch in Richtung Regionalliga West.

Alles Weitere im folgenden Interview mit Luca Puhe:

SV Biemenhorst glaubt an den Klassenerhalt

Ihr habt gegen den KFC Uerdingen zwar mit 0:4 deutlich verloren, hättet aber in der ersten Halbzeit und nach der Pause gut und gerne treffen können. Wie war die Stimmung nach dem Spiel?

Puhe: „Die Stimmung war nicht besonders gut, aber auch nicht sonderlich schlecht. Man hat sich einfach geärgert, wieso man nicht auf die erste Halbzeit aufgebaut und versucht hat, das Spiel weiter lange offen zu halten. So wäre am Ende vielleicht noch was möglich gewesen. Aber der oder die Punkt/-e gegen den KFC wären natürlich Bonuspunkte gewesen, die wir gerne mitgenommen hätten.“

Jetzt steht die nächste Aufgabe Spiel an, ihr müsst zum ETB SW Essen. Was stimmt dich optimistisch, dass ihr auswärts wie zuletzt beim FC Büderich (4:2) wieder siegen werdet?

Puhe: „Jedes Spiel in dieser Liga ist schwer, aber das gilt auch für jede Mannschaft. Wir sind Biemenhorst, wir sind froh Teil dieser Liga sein zu können. Ich glaube, jeder hat jetzt begriffen, was Abstiegskampf bedeutet und auch jeder weiß jetzt, dass wir alles raushauen müssen. Denn wir wollen wieder das Unmögliche möglich machen für den kleinen SVB und werden alles daran setzen, dies auch erneut zu schaffen!“

13 Tore und acht Vorlagen in 19 Spielen: Luca Puhe (weiß) spielt eine starke Saison. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Wie ist generell der Glaube in der Mannschaft, dass ihr die Oberliga noch halten werdet?

Puhe: „Der Glaube ist absolut da und wir werden uns niemals aufgeben. Wir wissen untereinander alle, was für eine Qualität wir in der Truppe haben. Es gilt nur, diese auch mal über 90 Minuten auf den Platz zu bringen und nicht immer nur phasenweise. Wenn wir das schaffen, wird es für jede Mannschaft schwer, gegen uns zu punkten. Wir haben nichts mehr zu verlieren, also versuchen wir einfach, befreit aufzuspielen. Jeder hat Bock, einfach wieder zu kicken und Spiele zu gewinnen. Was am Ende dabei rumkommt, wird man dann sehen.“

Leistungen der Vorsaison schon bestätigt

Kommen wir zu dir: Du spielst erneut eine starke Saison und hast nach 19 Oberliga-Spielen schon deine Scorer-Leistung aus der Vorsaison (21) eingestellt. Wieso läuft es gerade für dich weiterhin gut?

Puhe: „Gute Frage. Ich glaube, ich habe es in der vorherigen Frage schon beantwortet. Fußball spielen ist einfach das, was ich liebe. Sobald ich auf dem Platz stehe, schalte ich den Kopf aus und mach einfach das, was mir am meisten Spaß macht: kicken! Klar ist es schön, dass dabei auch der ein oder andere Scorer dabei rumkommt, am Ende wäre es aber schöner, wenn die Scorer auch zu deutlich mehr Punkten für uns geführt hätten.“

Du kämpfst um die Torjägerkanone der Oberliga Niederrhein. Ist sie ein bewusstes Ziel von dir?