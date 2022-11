Lotto-Pokal: Viertelfinale komplett FC Oberneuland zieht als letztes Team in die nächste Runde ein

Rückblick aufs Achtelfinale

SV Hemelingen – ESC Geestemünde ... 3:1 (1:0)

Im Bremen-Liga-internen Duell an der Hemelinger Heerstraße gingen die Platzherren in der 29. Minute durch Abdula Genaev in Führung. Diesen Vorsprung bauten sie in der 62. Minute in Person von Femi Lepe weiter aus, der per Strafstoß zum 2:0 traf. Ein wenig hektisch wurde es nochmal in der Schlußphase: Philip Schönewolf verkürzte in der 82. Minute für die Gäste aus Bremerhaven zum 2:1 und weckte damit nochmal Hoffnungen beim ESC. Doch die hielt nicht lange, denn nur sechs Minuten später stellte Oskar Frygier den alten Abstand wieder her. Durch eine gelb-rote Karte für Reno-Jan Janssen in der 90. Minute beendete Geestemünde diese Partie auch noch in Unterzahl.

TuS Schwachhausen – Blumenthaler SV ... 1:0 (0:0)

Diese Partie wirkte lange so, als ob sie eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Es kam aber anders, denn Ismail Bozkurt erzielte nur kurz vor dem Abpfiff doch noch den goldenen Siegtreffer für Schwachhausen (90'+2). Bitter für die Gäste aus Bremen-Nord, die sich für 90 Minuten harte Arbeit doch nicht belohnen konnten.

SG Aumund-Vegesack – BTS Neustadt ... 1:1 (0:0), 4:3 i.E.

In unmittelbarer Nähe des Vegesacker Bahnhofs ereignete sich das mit Abstand knappste Ergebnis in dieser Pokalrunde. Es dauerte bis zur 81. Minute ehe die Zuschauer den ersten Treffer zu sehen bekamen; Elvis-Andrei Popa traf zum 0:1 für Neustadt. Doch wer sich zu früh freut, den bestraft das Leben, oder in diesem Fall SAV-Stürmer Mola Lamine Khan und sein Tor zum 1:1 in der 89. Minute. Bei einem Unentschieden nach den regulären 90 Minuten gibt es im Bremer Landespokal bekanntlich keine Verlängerung, sondern direkt ein Elfmeterschießen. Hier gelangen Vegesack vier Treffer, BTS Neustadt nur drei.

FC Huchting – TuSpo Surheide ... 1:3 (1:1)

Die Heimmannschaft gehört in der Bremer Landesliga zwar zur Spitzengruppe, musste sich gegen die frisch in die Bremen-Liga aufgestiegene TuSpo Surheide aber doch geschlagen geben. Die Gäste aus Bremerhaven gingen früh durch Tom Langenbach in Führung (17'), kurz vor der Halbzeitpause konnte Huchting durch einen Elfmeter von Nils Hildebrandt jedoch ausgleichen (40'). Lange Zeit sah es danach aus dass der FCH dem Druck der Gäste Paroli bieten könnte, in der Schlußphase brachen dann aber die Dämme. Durch einen Doppelschlag von Mert Tayircik (88. und 90.+5 Minute) qualifizierte sich Surheide für die nächste Pokalrunde.

SC Borgfeld – OSC Bremerhaven ... 1:13 (0:6)

Der OSC Bremerhaven rauschte durch die Abwehrreihen des völlig überforderten SC Borgfeld wie eine Dampflok in voller Fahrt durch eine Herde Schafe. Alleine OSC-Stürmer Yagmur Horata traf sechsmal. Die weiteren Tore für die Gäste erzielten Jozo Tunjic (3), Kerim-Kaan Akpinar (2), Maurice Hoeder und Justin Kuchinke. Zum Ehrentreffer für Borgfeld traf Alexander Lohs per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:10.

TSV Wulsdorf – FC Union 60 Bremen ... 3:1 (2:1)

Vier Tore, davon zwei Elfmeter: den ersten Schuss vom Punkt verwandelte Amadou Jaiteh zum 0:1 für die Mannschaft vom Jürgensdeich (22. Minute). Sechs Minute später der nächste Strafstoß, diesmal auf der anderen Seite. Jan Karsten markierte den Ausgleich für Wulsdorf (28. Minute) und weil's gerade so schön war machte er auch gleich noch das 2:1 (38. Minute). Den letzten Treffer des Tages erzielte Jason Weber in der 90. Minute zum 3:1-Endstand.

Leher Turnerschaft – Bremer SV ... 0:4 (0:3)

In der Neuauflage des Pokalendspiels der Vorsaison hatte der Titelverteidiger nur wenig Mühe seinen Ansprüchen gerecht zu werden. Bereits in der 12. Minute ging der Regionalligist durch Lamine Kary Philippe Diop in Führung. Diese baute Nikky Goguadze in Minute 34 per Strafstoß zum 0:2 aus. Bereits fünf Minuten vor der Halbzeit machte Diop mit seinem zweiten Treffer dieses Tages alles klar (40. Minute). Den Schlußpunkt setzte Routinier und Mannschaftskapitän Sebastian Kmiec in der 65. Minute mit seinen Treffer zum 0:4.

VfL 07 Bremen – FC Oberneuland ... 1:7 (0:5)

Landesligist gegen Regionalliga-Absteiger: sieht auf dem Papier nach einer klaren Geschichte aus, wurde es am Ende dann auch. Schon nach einer halben Stunde lag der FCO durch Tore von Ishan Sataew (3. Minute), Daniel Hofmann (20. Minute) und Nico Poplawski (30. Minute) deutlich mit 0:3 in Führung. Es folgten ein unglückliches Eigentor von VfL-Pechvogel Tobias Schöttker (39. Minute) und ein weiterer Treffer von Nico Poplawski (43. Minute), sodass in der Halbzeitpause angesichts des 0:5 wirklich niemand in Findorff mehr an ein Wunder glaubte. Nico Poplawski war an diesem Tag in Torlaune, er erzielte in der 52. Minute noch ein drittes Tor zum 0:6. Ungefähr eine Viertelstunde vor dem Ende gelang dem VfL durch Simon Krahl noch der Ehrentreffer (73. Minute) zum 1:6. Muhammad Sey markierte in der 86. Minute den Treffer zum 1:7-Endstand.

Vorschau: das Viertelfinale