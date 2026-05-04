Lotto-Pokal Hamburg: SC Vorwärts/Wacker und HEBC spielen schon früh Seit Montag stehen die Ansetzungen für den Finaltag der Amateure fest: SC Vorwärts/Wacker und HEBC Hamburg sind bereits früh im Einsatz. von red · Heute, 14:01 Uhr · 0 Leser

Der Lotto-Verbandspokal Hamburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Zum Wochenstart haben die Landesverbände und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Anstoßzeiten für den Finaltag der Amateure bekanntgegeben. Das Finale um den Lotto-Pokal Hamburg zwischen dem SC Vorwärts/Wacker Billstedt und HEBC Hamburg, beide aus der Oberliga Hamburg, wird am 23. Mai schon um 11.30 Uhr angepfiffen. Übertragen werden die Spiele in der Sportschau.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp In der Presseerklärung zu den Ansetzungen heißt es: "21 Landespokalendspiele mit mehr als sieben Stunden Fußball in der größten TV-Livekonferenz des deutschen Fußballs: Die elfte Auflage des Finaltags der Amateure findet erneut mit großer Tradition und attraktiven Paarungen am 23. Mai 2026 live im Programm von „Das Erste“ statt. " Die Stimmen zum Finaltag der Amateure Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung: „Auf uns wartet am 23. Mai wieder ein Festtag für den deutschen Fußball – sowohl im Amateur- als auch im Profibereich. Ich bin froh und stolz, dass wir dem Amateurfußball mit Unterstützung der ARD bereits im elften Jahr in Folge eine besondere Bühne bieten können. Der Finaltag zeigt immer wieder eindrucksvoll, welche Emotionen und Leidenschaft der Fußball überall freisetzt, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit.“

Axel Balkausky, ARD-Sportkoordinator: „Die mehrstündige Livekonferenz vom Finaltag der Amateure ist ein einzigartiges Event. Es freut uns deshalb sehr, diese auch in den nächsten fünf Jahren in der ARD - im TV und in unseren Livestream-Angeboten in der ARD Mediathek - zu übertragen. Der Finaltag der Amateure vereint Spannung, Emotionen und authentische Fußballkultur aus allen Regionen der Republik. Er macht den 23. Mai zusammen mit dem DFB-Pokalfinale der Männer am Abend zu einem absoluten Highlight für jeden Fußballfan in Deutschland.“ Christian Okun, HFV-Präsident: „Der Finaltag der Amateure zeigt eindrucksvoll, wie lebendig und bedeutend der Amateurfußball in Hamburg ist. Für die Vereine ist das Finale Anerkennung und Motivation zugleich. Es zeigt mit wie viel Herzblut und Engagement gearbeitet wird. Wir freuen uns auf ein spannendes Herzschlagfinale und erwarten wie immer ein Highlight zum Saisonende.“