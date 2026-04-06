Lotto-Pokal Hamburg ab 10.45 Uhr: HEBC - Paloma im ersten Halbfinale

Pfeift im Pokal: Patrick Ittrich. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Lotto-Verbandspokal Hamburg erlebt ein außergewöhnliches Halbfinale an Ostermontag: Ohne Regionalligisten kämpfen vier Oberligisten um den Einzug ins Finale: SC Vorwärts/Wacker Billstedt, ETSV Hamburg, HEBC Hamburg und USC Paloma hoffen auf den DFB-Pokal - und mittendrin: Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich.

Auffällig: Während sich Favoriten wie ETSV Hamburg erwartungsgemäß durchsetzten, kämpften sich auch Teams durch den Wettbewerb, die in der Liga nicht zur absoluten Spitze zählen. Gerade das macht die Ausgangslage vor den Halbfinals so offen wie selten.

Der Lotto-Verbandspokal Hamburg hat in dieser Saison eine klare Botschaft gesendet: Klassenunterschiede verlieren an Bedeutung. Mit dem Viertelfinal-Aus des Titelverteidigers FC Eintracht Norderstedt und dem frühen Scheitern von Altona 93 steht fest, dass der neue Pokalsieger aus der Oberliga Hamburg kommen wird - und damit auch das Ticket für den DFB-Pokal erhält.

Lotto-Pokal Hamburg - Halbfinale 1 an Ostermontag um 10.45 Uhr: HEBC Hamburg - USC Paloma

Heute, 10:45 Uhr HEBC Hamburg HEBC Hamburg USC Paloma USC Paloma 10:45 PUSH

Das Duell zwischen HEBC Hamburg und USC Paloma verspricht vor allem eines: Spannung! Während HEBC aktuell nur im Tabellenmittelfeld der Oberliga Hamburg rangiert, reist Paloma mit deutlich mehr Selbstvertrauen an. Der Tabellenfünfte hat beide Ligaduelle in dieser Saison gewonnen (2:1 und 1:0) und präsentiert sich insgesamt stabil. Zudem bringt USC Paloma frische Erinnerungen an einen beinahe historischen Triumph mit: In der Vorsaison stand das Team im Finale, unterlag dort jedoch erst im Elfmeterschießen dem damaligen Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt. Der Weg ins Halbfinale unterstreicht die Form: Ein klares 5:0 im Viertelfinale beim Heidgrabener SV, zuvor ein souveränes 3:1 gegen Niendorfer TSV. Paloma wirkt gefestigt und effizient.

Doch genau hier liegt auch die Chance für HEBC Hamburg. Der 1:0-Erfolg im Viertelfinale beim SC Nienstedten sowie das deutliche 7:0 im Achtelfinale beim SV West-Eimsbüttel zeigen, dass die Mannschaft im Pokal durchaus zu klaren Ergebnissen fähig ist. Entscheidend könnte der Heimvorteil werden, den HEBC in diesem Duell dringend benötigt. Die Rollen sind verteilt, aber nicht zementiert: Paloma geht leicht favorisiert ins Spiel - HEBC lauert auf den Moment. Schiedsrichter ist Daniel Gawron. >>> Zum Spiel und Liveticker: HEBC Hamburg - USC Paloma ___ Lotto-Pokal Hamburg - Halbfinale 2 an Ostermontag um 14 Uhr: SC Vorwärts/Wacker Billstedt - ETSV Hamburg

Das zweite Halbfinale liefert die wohl größte Fallhöhe - und den klaren Favoriten auf den Titel: ETSV Hamburg spielt eine überragende Saison, rangiert mit nur minimalem Rückstand auf Rang zwei der Oberliga Hamburg und stellte im Viertelfinale eindrucksvoll unter Beweis, dass auch klassenhöhere Gegner zu schlagen sind. Der 2:1-Erfolg gegen den Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt war ein Statement. Angeführt vom herausragenden Erolind Krasniqi, der mit seinen Toren und Vorlagen die Liga dominiert, geht der ETSV trotz finanzieller Unsicherheiten und ungewisser Zukunft als Top-Favorit in dieses Halbfinale. Doch SC Vorwärts/Wacker Billstedt hat bereits bewiesen, dass der Pokal seine eigene Dynamik entwickeln kann. Der spektakuläre 7:6-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen SC Victoria im Wiederholungs-Viertelfinale war nicht nur ein Nervenspiel, sondern auch ein Ausrufezeichen. Zuvor wurde bereits TuS Dassendorf ausgeschaltet. In der Liga läuft es für Billstedt hingegen wechselhaft, aktuell steht Rang zehn zu Buche. Genau das macht die Mannschaft aber gefährlich: Ohne großen Druck kann sie befreit aufspielen. Ein besonderes Highlight liefert zudem der Rahmen dieser Partie: Geleitet wird das Spiel von Patrick Ittrich, der als Bundesliga-Schiedsrichter vor dem Ende seiner Profi-Karriere steht. Für den gebürtigen Hamburger ist dieses Halbfinale eine besondere Bühne - und verleiht dem Spiel zusätzliche Strahlkraft. >>> Zum Spiel und Liveticker: SC Vorwärts/Wacker Billstedt - ETSV Hamburg

So liefen die vergangenen Runden im Lotto-Pokal Hamburg

3. Runde

24.09.25 Harburger TB - Altona 93 5:6

30.09.25 SV Eidelstedt - Ahrensburger TSV 3:0

30.09.25 SV Uhlenhorst-Adler - Eintracht Lokstedt 1:6

30.09.25 SV Blankenese - SSV Rantzau Barmstedt 3:0

30.09.25 SV Rugenbergen - SC Nienstedten 1:2

30.09.25 ASV Hamburg - TuS Dassendorf 0:9

30.09.25 TSV Wandsetal Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt 0:5

30.09.25 SVS Mesopotamien Hamburg - Störtebeker SV 4:0

30.09.25 SV Börnsen - ETSV Hamburg 0:6

01.10.25 Klub Kosova - FC Türkiye Wilhelmsburg 0:6

02.10.25 USC Paloma - TuRa Harksheide 4:1

03.10.25 TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla 4:3

08.10.25 TuS Osdorf - FC Union Tornesch 3:4

08.10.25 HH Hurricanes - FC Eintracht Norderstedt 2:11



4. Runde

27.10.25 SC Wentorf - Oststeinbeker SV 2:1

28.10.25 SV West-Eimsbüttel - TuS Finkenwerder 3:2

28.10.25 Bramfelder SV - ETSV Hamburg 5:6

28.10.25 SC Union Altona - Niendorfer TSV 0:6

28.10.25 TuS Germania Schnelsen - SC Vorwärts/Wacker Billstedt 3:5

28.10.25 TSC Wellingsbüttel - Altona 93 1:3

28.10.25 SC Nienstedten - FC Süderelbe 4:2

28.10.25 SV Eidelstedt - SC Victoria 1:4

28.10.25 SVS Mesopotamien Hamburg - Heidgrabener SV 9:10

28.10.25 VfL Lohbrügge - Eintracht Lokstedt 1:0

28.10.25 Hoisbütteler SV - USC Paloma 0:5

28.10.25 SC Condor Hamburg - TBS Pinneberg 10:11

29.10.25 FC Eintracht Norderstedt - FC Türkiye Wilhelmsburg 3:2

30.10.25 HEBC Hamburg - TSV Buchholz 08 4:3

04.11.25 SV Blankenese - TuS Dassendorf 0:6

13.11.25 SC Schwarzenbek - FC Union Tornesch 3:6



Achtelfinale

12.12.25 SC Victoria - Altona 93 1:0

12.12.25 SC Nienstedten - FC Union Tornesch 2:1

13.12.25 VfL Lohbrügge - ETSV Hamburg 0:3

14.12.25 USC Paloma - Niendorfer TSV 3:1

14.12.25 TuS Dassendorf - SC Vorwärts/Wacker Billstedt 1:2

14.12.25 Heidgrabener SV - SC Wentorf 6:4

14.12.25 TBS Pinneberg - FC Eintracht Norderstedt 0:5

14.12.25 SV West-Eimsbüttel - HEBC Hamburg 0:7



Viertelfinale

10.03.26 SC Nienstedten - HEBC Hamburg 0:1

11.03.26 ETSV Hamburg - FC Eintracht Norderstedt 2:1

11.03.26 Heidgrabener SV - USC Paloma 0:5

24.03.26 SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria 7:6

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