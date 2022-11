Lohner belohnten sich in der zweiten Halbzeit gegen SV Langen

Dank zweier Tore von Michael Cordes führten die Niederlanger zur Halbzeitspause mit 2:0. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit verkürzte Christian Stover zum 1:2. Nico Frese erzielte in der 81. Minute den Ausgleich. Der zweifache Torschütze Cordes: ,,In der ersten Halbzeit waren wir besser und haben wir unsere beiden Chancen gut genutzt. Ja, die zweite Halbzeit war natürlich eine Katastrophe: keine Spielkombinationen mehr und keinen Spielfluss. Lohne hat viel Druck gemacht, obwohl die unten im Keller stehen. Die waren Tabellenviertletzten und haben dafür nicht schlecht gespielt. Am Ende des Tages ist ein Unentschieden in Ordnung und meine zwei Tore sind natürlich gut gewesen. Ich hatte schon seit sechs, sieben Spiele nicht mehr getroffen."