LL2: Kellerduell in Hamborn, ESC bei formstarkem Speldorf

Die Sportfreunde Hamborn 07 spielen gegen den Abstieg. – Foto: Marian Ograjensek

Mit einem Kantersieg von Viktoria Goch und dem Derbysieg des SV Scherpenberg beim SV Budberg, startete der Spieltag in der Landesliga, Gruppe 2, am Freitagabend. Klassen-Primus ESC Rellinghausen ist sonntags beim formstarken VfB Speldorf im Einsatz, der kriselnde VfB Bottrop reist zur DJK Blau-Weiß Mintard. Im wichtigen Kellerduell stehen sich die Sportfreunde Hamborn 07 und der FC Kray gegenüber. Diese Begegnungen gibt es außerdem.