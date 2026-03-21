 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

LL2: Kellerduell in Hamborn, ESC bei formstarkem Speldorf

Die Landesliga, Gruppe 2, hat am Sonntag gleich sechs spannende Spiele im Angebot. Findet der VfB Bottrop in die Erfolgsspur zurück und wie schlägt sich der ESC Rellinghausen gegen den VfB Speldorf?

von Marcel Eichholz · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser
Die Sportfreunde Hamborn 07 spielen gegen den Abstieg.
Die Sportfreunde Hamborn 07 spielen gegen den Abstieg. – Foto: Marian Ograjensek

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FC Kray
Hamborn 07
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Mit einem Kantersieg von Viktoria Goch und dem Derbysieg des SV Scherpenberg beim SV Budberg, startete der Spieltag in der Landesliga, Gruppe 2, am Freitagabend. Klassen-Primus ESC Rellinghausen ist sonntags beim formstarken VfB Speldorf im Einsatz, der kriselnde VfB Bottrop reist zur DJK Blau-Weiß Mintard. Im wichtigen Kellerduell stehen sich die Sportfreunde Hamborn 07 und der FC Kray gegenüber. Diese Begegnungen gibt es außerdem.

>>> Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

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Das sind die Spiele am Sonntag

>>> Die Transfers der Landesliga 2

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>>> So liefen die Flutlicht-Duelle am Freitag

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch

26. Spieltag
Di., 31.03.26 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Speldorf
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Scherpenberg
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Mülheimer FC 97 - 1. FC Lintfort
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kray
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Budberg - Rhenania Bottrop

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