LL2: Kellerduell in Hamborn, ESC bei formstarkem Speldorf

Mit einem Kantersieg von Viktoria Goch und dem Derbysieg des SV Scherpenberg beim SV Budberg, startete der Spieltag in der Landesliga, Gruppe 2, am Freitagabend. Klassen-Primus ESC Rellinghausen ist sonntags beim formstarken VfB Speldorf im Einsatz, der kriselnde VfB Bottrop reist zur DJK Blau-Weiß Mintard. Im wichtigen Kellerduell stehen sich die Sportfreunde Hamborn 07 und der FC Kray gegenüber. Diese Begegnungen gibt es außerdem.
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch
26. Spieltag
Di., 31.03.26 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Speldorf
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Scherpenberg
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Mülheimer FC 97 - 1. FC Lintfort
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kray
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Budberg - Rhenania Bottrop
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