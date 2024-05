LL Südwest – Aufkirchen überrascht Olching, Jetzendorf souverän

Der SC Aufkirchen braucht dringend Punkte im Abstiegskampf – Foto: Daniel Worsch

Kempten etabliert sich auf Platz zwei, Abstiegskandidat Aufkirchen schockt Olching und Jetzendorf hält den Anschluss nach oben. Die Nachholspiele der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Nachholspiel vom 27. Spieltag:

Der FC Kempten erfüllt seine Pflichtaufgabe und setzt sich in einem knappen Spiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld durch. In der 28. Minute eröffnete Alessandro Mulas die Partie mit dem 1:0 für die Hausherren, danach passierte lange Zeit erstmal nichts. Erst in der 78. Minute konnte Christoph Traub das Spiel per Elfmeter ausgleichen. Das letzte Wort hatte aber Kempten. Kurz vor Schluss erzielte Luca Wollens zum 2:1 und sicherte seiner Mannschaft damit drei Punkte. Durch den Sieg etabliert sich Kempten vorerst auf Platz zwei. FC Kempten – TSV Eintracht Karlsfeld 2:1

Schiedsrichter: Krzyzanowski (Neuburg) - Zuschauer: 222

Tore: 1:0 Mulas (28.), 1:1 Traub (78. Foulelfmeter), 2:1 Wollens (88.)

Nachholspiel vom 20. Spieltag:

Der abstiegsbedrohte SC Aufkirchen setzt sich überraschend gegen den SC Olching durch. In der 28. Minute gingen die Aufkirchener durch eine Treffer von Sebstian Beck in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Oscar Ladenburger sogar auf 2:0. Darauf fand Olching im gesamten restlichen Spiel keine Antwort mehr und muss so einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Der SC Aufkirchen macht mit den drei Punkten einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf, es werden aber noch weitere Punkte folgen müssen, um den Klassenerhalt zu sichern. SC Aufkirchen – SC Olching 2:0

Schiedsrichter: Krämling (Augsburg)

Tore: 1:0 Beck (28.), 2:0 Ladenburger (41.) Nachholspiel vom 22. Spieltag: