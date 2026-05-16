LIVE: Relegations-Auslosung zur Regional-, Bayern- und Landesliga

Bei FuPa verpasst ihr - wie immer - nix. Sobald die Relegationspartien im Münchner "Haus des Fußballs" ausgelost sind, aktualisieren wir diesen Bericht hier live. Vor der Auslosung gilt es - in der Relegation zur Bayernliga und zu den Landesligen regionale Gruppen zu bilden. In der Regionalliga-Relegation gibt es keine regionalen Töpfe oder Vorgaben, nur dass - und das gilt für alle Relegationsspiele - das klassenhöhere Team im Rückspiel Heimrecht genießt.

+++ 18:05 Uhr: Jeden Moment ist es soweit. Gleich können wir euch hier die Ansetzungen präsentieren... +++ 17:35 Uhr: Info aus München, bis ca. 18 Uhr ist die Auslosung beendet, und ihr bekommt sofort Info!

+++ 17 Uhr: Wir warten auf die Ansetzungen auf Verbandsebene. Ihr erfahrt es bei FuPa sofort, sobald die Partien ausgelost worden sind!







+++ 16:30 Uhr: Der beste Landesliga-15. ist gefunden, es ist die Landesliga Nordost und somit der TSV Weißenburg . Im Quervergleich aller Landesliga-Tabellen-15. rettet sich der punktbeste 15. direkt und umgeht die Abstiegsrelegation. Damit sind die 24 Landesliga-Releganten gefunden, es sind:Releganten Landesliga (9): FC Ehekirchen, DJK Dampfach, SV Dornach, FC Teisbach, SV Etzenricht, SV Gutenstetten-Steinachgrund, 1. FC Lichtenfels, TSV Eintracht Karlsfeld, SG Niedersonthofen/MartinszellReleganten Bezirksliga (15): SpVgg GW Deggendorf, FC Ergolding, 1. FC Herzogenaurach, SV Alesheim, FC Moosinning, FC Aschheim, SV Planegg-Krailing, SV Mistelgau, TSV Hirschaid, SV Hahnbach, SV Wenzenbach, VfR Neuburg/Donau, VfL Kaufering, 1. FC Sand am Main, TuS Röllbach+++ Sämtliche Relegationskonstellationen lest ihr hier in unserem großen Relegations-Übersichtsartikel











Die Relegation zur Regionalliga Bayern



(4 Mannschaften spielen um 2 Plätze)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)



Releganten Regionalliga (2): TSV Schwaben Augsburg, 16. der Regionalliga Bayern (SpVgg Greuther Fürth II, oder bei Fürth-Abstieg aus der 2. Liga: Viktoria Aschaffenburg)

Releganten Bayernliga (2): ASV Cham, SV Kirchanschöring





Regionalliga-Relegation - 1. Runde - Hinspiele: (*Dienstag, 19. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: ASV Cham - 15./16. der Regionalliga Bayern

Spiel 2: SV Kirchanschöring - 15./16. der Regionalliga Bayern





Achtung: Sollte die SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Bundesliga absteigen, rückt die Kleeblatt-U23 ans Tabellenende und der bisher Tabellen-17. (Viktoria Aschaffenburg) rutscht von der Direktabstiegs- in die Relegationszone.



Achtung: Spielt die SpVgg Greuther Fürth die Abstiegs-Relegation in der 2. Bundesliga, ändern sich die Termine in der Regionalliga Bayern.

(dann, Hinspiele: Freitag, 29. Mai - 18:30 Uhr / Rückspiele: Dienstag, 02. Juni - 18:30 Uhr)





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Die Relegation zu den Bayernligen



(10 Mannschaften spielen in zwei regionalen Gruppen 5 freie Plätze aus)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)



Releganten Bayernliga (5): FC Coburg, FC Sturm Hauzenberg, TSV Kottern, ATSV Erlangen, FSV Stadeln

Releganten Landesliga (5): FC Eintracht Münchberg, TSV Großbardorf, TSV Seebach, TSV Wasserburg, FSV Pfaffenhofen





Bayernliga-Relegation Gruppe Nord - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Landesliga-Vize-Meister - FC Coburg

Spiel 2: Landesliga-Vize-Meister - ATSV Erlangen

Gruppe Nord oder Süd?

Spiel 3: Landesliga-Vize-Meister - FSV Stadeln



Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 4: Landesliga-Vize-Meister - FC Sturm Hauzenberg

Spiel 5: Landesliga-Vize-Meister - TSV Kottern



Modus: Grundsätzlich wird innerhalb einer regionalen Gruppe einem Landesliga-Vize-Meister ein Bayernligist zugelost. Heimrecht im Rückspiel für die Bayernligisten.





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Die Relegation zu den fünf Landesligen



(24 Mannschaften spielen in sechs regionalen Gruppen um insgesamt 6 Plätze)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)



Releganten Landesliga (9): FC Ehekirchen, DJK Dampfach, SV Dornach, FC Teisbach, SV Etzenricht, SV Gutenstetten-Steinachgrund, 1. FC Lichtenfels, TSV Eintracht Karlsfeld, SG Niedersonthofen/Martinszell

Releganten Bezirksliga (15): SpVgg GW Deggendorf, FC Ergolding, 1. FC Herzogenaurach, SV Alesheim, FC Moosinning, FC Aschheim, SV Planegg-Krailing, SV Mistelgau, TSV Hirschaid, SV Hahnbach, SV Wenzenbach, VfR Neuburg/Donau, VfL Kaufering, 1. FC Sand am Main, TuS Röllbach





Landesliga-Relegation - Gruppe Nordwest - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Bezirksliga-Vize-Meister - Landesliga-Relegant

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister - Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant

Landesliga-Relegation - Gruppe Nordost - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Bezirksliga-Vize-Meister - Landesliga-Relegant

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister - Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant

Landesliga-Relegation - Gruppe Mitte - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Bezirksliga-Vize-Meister - Landesliga-Relegant

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister - Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant

Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Bezirksliga-Vize-Meister - Landesliga-Relegant

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister - Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant

Landesliga-Relegation - Gruppe Süd - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Bezirksliga-Vize-Meister - Landesliga-Relegant

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister - Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant

Landesliga-Relegation - Gruppe Südwest - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Bezirksliga-Vize-Meister - Landesliga-Relegant

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister - Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant



Modus: Zunächst wird pro regionaler Gruppe zunächst einem Bezirksligisten ein Landesligist zugelost. Anschließend werden die restlichen Bezirksligisten bzw. Landesligisten zueinander gelost. Bei Spielklassengleichheit hat der Erstgezogene Heimrecht im Hinspiel.