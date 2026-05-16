Nordost-Landesliga on top: Weißenburg und Neuendettelsau gerettet! Bester Landesliga-15. erst am allerletzten Spieltag gekürt: TSV Weißenburg macht dank 2:2 in Weisendorf alles klar von Sebastian Ziegert · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Weißenburg hat es gezogen und den einen nötigen Zähler am Final-Samstag eingefahren. – Foto: Johannes Traub

Bis zum allerletzten Spieltag war Spannung drin, zumindest zwischen den beiden "letzten verbliebenen" Landesligen, der Nordost- und der Nordwest-Staffel. Und innerhalb der Landesliga Nordost war der Kampf groß und hochspannend. Aber am heutigen Final-Samstag fiel die Entscheidung. Und beide gefährdeten Teams lösten ihre Aufgaben: Der TSV Neuendettelsau fuhr den nötigen Auswärtsdreier in Feucht (3:0) ein, und dem TSV Weißenburg - auch das war vorher klar - reichte ein Zähler in Weisendorf. Und auch das klappte!

Somit zieht der 15. der Landesliga Nordwest in die Abstiegsrelegation ein. Die DJK Dampfach hatte vorm Schlussspieltag ohnehin keine Klassenerhalts-Chance mehr. Und das "Wunder von Lichtenfels" blieb ebenso aus. Die Oberfranken hätten enorm viel Schützenhilfe gebraucht. Allerdings unterlag man dem TSV Karlburg und muss nun ohnehin durch die Relegationsmühle.







"Platz 15"-Ranking Der punktbeste Landesliga-15. entgeht der Abstiegsrelegation und ist direkt gerettet.





