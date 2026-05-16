 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Nordost-Landesliga on top: Weißenburg und Neuendettelsau gerettet!

Bester Landesliga-15. erst am allerletzten Spieltag gekürt: TSV Weißenburg macht dank 2:2 in Weisendorf alles klar

von Sebastian Ziegert · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Weißenburg hat es gezogen und den einen nötigen Zähler am Final-Samstag eingefahren.
Der TSV Weißenburg hat es gezogen und den einen nötigen Zähler am Final-Samstag eingefahren. – Foto: Johannes Traub

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Bis zum allerletzten Spieltag war Spannung drin, zumindest zwischen den beiden "letzten verbliebenen" Landesligen, der Nordost- und der Nordwest-Staffel. Und innerhalb der Landesliga Nordost war der Kampf groß und hochspannend. Aber am heutigen Final-Samstag fiel die Entscheidung. Und beide gefährdeten Teams lösten ihre Aufgaben: Der TSV Neuendettelsau fuhr den nötigen Auswärtsdreier in Feucht (3:0) ein, und dem TSV Weißenburg - auch das war vorher klar - reichte ein Zähler in Weisendorf. Und auch das klappte!

Somit zieht der 15. der Landesliga Nordwest in die Abstiegsrelegation ein. Die DJK Dampfach hatte vorm Schlussspieltag ohnehin keine Klassenerhalts-Chance mehr. Und das "Wunder von Lichtenfels" blieb ebenso aus. Die Oberfranken hätten enorm viel Schützenhilfe gebraucht. Allerdings unterlag man dem TSV Karlburg und muss nun ohnehin durch die Relegationsmühle.


"Platz 15"-Ranking

Der punktbeste Landesliga-15. entgeht der Abstiegsrelegation und ist direkt gerettet.


Landesliga Nordost (finaler Stand)
13. TSV Neuendettelsau 39 Punkte (gerettet)
14. TSV Nürnberg-Buch 38 Punkte (gerettet)
15. TSV Weißenburg 38 Punkte (gerettet)
-------------
16. SV Gutenstetten-Steinachgrund 35 Punkte (Abstiegsrelegation)




Landesliga Nordwest (finaler Stand)
-------------
15. DJK Dampfach 35 Punkte (Abstiegsrelegation)
16. 1. FC Lichtenfels 33 Punkte (Abstiegsrelegation)





Aus dem Rennen: Landesliga Südost (nach 33 von 34 Spieltagen)

Aus dem Rennen: Landesliga Südwest (nach 33 von 34 Spieltagen)

Aus dem Rennen: Landesliga Mitte (nach 33 von 34 Spieltagen)