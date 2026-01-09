LIVE Kings World Cup Nations: Deutschland gegen die USA unter Druck

Eine deutsche Auswahl wird von Kapitän Papaplatte und Chefcoach Francisco Copado angeführt. Letztes Jahr gewann Brasilien die Premierenausgabe des "Länderturniers" im Rahmen der von Gerard Piqué gegründeten Kings League.

Der Auftakt gegen Argentinien ging verloren, obwohl die deutschen Akteure über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe waren. Als es 3:3 stand, musste am Ende ein Shoot-Out über den Sieg entscheiden. Pfosten, Latte, alles war dabei, keiner der fünf deutschen Versuche landete im Tor. Daniel Dressen (38), Keeper des westfälischen Bezirksligisten Dortmunder Löwen, gab alles, musste aber einmal hinter sich greifen, so dass Argentinien 4:3 gewann.

Am 2. Spieltag trifft Deutschland nun auf die USA, die Japan mit 5:2 besiegt haben. Ein Sieg muss her, um die Chancen auf das Weiterkommen aufrechtzuerhalten.

FuPa wird die Partie ab ca. 23 Uhr im Liveticker begleiten. Zudem könnt ihr euch hier die Partie auch im Livestream anschauen (Youtube-Link folgt).