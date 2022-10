Lindenthaler Ladehemmung: Negativlauf geht weiter Landesliga Mittelrhein, Staffel 2: Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind kann weiterhin nicht gewinnen. Im Heimspiel gegen den SC Germania Erftstadt-Lechenich gab es eine 2:3-Niederlage.

So gut der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind in die Saison gestartet ist, so schlecht liest sich die Bilanz der vergangenen Spiele. Nach dem sechsten Spieltag war die Mannschaft von Trainer David Gsella noch Tabellenführer, jetzt hat man (bei einem Spiel weniger) immerhin schon sechs Punkte Rückstand auf den Erstplatzierten Germania Teveren. Im Oktober konnte kein einziges Spiel gewonnen werden, auch gegen den SC Germania Erfstadt-Lechenich gab es nun eine Pleite.

Entgegen der Erwartungen waren es allerdings die Gäste, die sich in den Anfangsminuten deutlich wacher präsentierten. Mehmet Sahin traf nach Vorarbeit von Pascal Schiffer zur frühen Führung für Erftstadt-Lechenich (11.). Nach den enttäuschenden Ergebnissen der vergangenen Wochen also ein erneuter Nackenschlag für Lindenthal. Die ließen aber nicht lange die Köpfe hängen, sondern arbeiteten sich zurück in die Partie. Noch vor der Pause konnte Lindenthal-Torjäger Janis Waffenschmidt ausgleichen (35.), die Vorlage kam von Mittelfeldspieler Alexander Fuchs.

Das Duo Waffenschmidt/Fuchs sollte im zweiten Durchgang dann auch nochmal gemeinsam in Aktion treten. Mitte der zweiten Hälfte sorgte eine erneute Koproduktion der beiden Lindenthaler für die Heimführung. Dieses Mal legte Waffenschmidt vor - und Fuchs erzielte sein viertes Saisontor (63.). Für einen kurzen Moment durfte die Borussia also jubeln. Doch die Freude währte nicht lange. Gerade einmal 60 Sekunden später war die Führung schon wieder egalisiert, Christopher Fuhl traf zum Erftstädter Ausgleich (64.). Und es kam noch dramatischer: Lindenthal hatte den Schock des schnellen Ausgleichs noch nicht verdaut, da setzte es schon das nächste Gegentor. Abderrahman Ben Haddou schoss auf Vorlage von Pierre Mendy ein und sorgte für das dritte Tor in gerade einmal vier Minuten! Nach diesen turbulenten Szenen flachte die Partie in der Folge zunehmend ab, einige Wechsel auf beiden Seiten verhinderten außerdem, dass noch weitere Treffer hinzukamen.

So blieb es bei dem nächsten sieglosen Spiel für Lindenthal, das somit einen Oktober zum Vergessen erlebt. Zudem werden die Kölner durch die Niederlage in der Tabelle von den Gästen aus Erftstadt überholt. Beide Mannschaften sind am kommenden Wochenende wieder gefordert. Lindenthal tritt dann bei Eintracht Verlautenheide an, Erftstadt spielt einen Tag vorher gegen den Kohlscheider BC.

So spielten die Mannschaften

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – SC Germania Erftstadt-Lechenich 2:3

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind: Maximilian Reuten, Maximilian Schmidl, Timo Vaßmer (78. Thomas Dürscheid), Sven Thalmann (78. Kay Maletzki), Niklas Hammes, Justus Urbig (83. Hannes Nicolai), Alexander Fuchs, Yannis Glouhtchev (68. Alex Nicolas Makrellis), Niuschan Aref Akhar, Joshua Hauschke (72. Nick Rohrbeck), Janis Waffenschmidt - Trainer: David Gsella

SC Germania Erftstadt-Lechenich: Nils Grüttner, Rene Mager (89. Daniel Jacoby), Dustin Esser (83. Nathan Kunzika), Pierre Mendy, Jannik Straube, Arne Kaufmann, Pascal Schiffer (93. Barath Suresh), Aleksandar Manolov (86. Morice Simon), Abderrahman Ben Haddou, Christopher Fuhl, Mehmet Sahin (68. Tim Bischoff) - Trainer: Karsten Kochems - Trainer: Sven Allinger

Schiedsrichter: Eva Kastenholz (Düren) - Zuschauer: 111

Tore: 0:1 Mehmet Sahin (11.), 1:1 Janis Waffenschmidt (35.), 2:1 Alexander Fuchs (63.), 2:2 Christopher Fuhl (64.), 2:3 Abderrahman Ben Haddou (66.)