Liliencup-Neustart ein Kraftakt Nach zwei Jahren Zwangspause präsentiert Spvgg. Sonnenberg beim U17-Event ein Topfeld

Wiesbaden. Der Liliencup lebt. Dem Organisationsteam des Kreisoberligisten Spvgg. Sonnenberg mit Jörg Wintermeyer und Norbert Roth an der Spitze ist im Vorfeld des international besetzten Hallenturniers für U 17-Teams bereits ein Sieg gelungen Sie haben den Kraftakt der Neuauflage nach zwei Jahren Zwangspause in der City-Arena am Platz der Deutschen Einheit (Sa., Eröffnung 11.30 Uhr, erstes Spiel um 12 Uhr / So., ab 10.30 Uhr) gestemmt. „Hätten wir ein drittes Mal absagen müssen, wäre es vorbei gewesen“, bekennt Wintermeyer.

Keine roten Zahlen

Im Oktober 2022 sei trotz aller Ungewissheiten die Entscheidung gefallen, es zu probieren, schildert er, während das zumeist parallel laufende U 17-Turnier in Montabaur nach Corona-Pausen nun nicht mehr stattfindet. Obwohl zwei städtische Gesellschaften aus dem Pool der Förderer gefallen sind, komme man in finanzieller Hinsicht „trotzdem gut hin“, bekräftigt der Turnierchef. Rote Zahlen, da ist sich Jörg Wintermeyer sicher, werde man nicht schreiben. Er freut sich vielmehr über die tolle Sponsoren-Unterstützung und den Zuwachs an Helferinnen und Helfern im Organisationsteam. Und er geht davon aus, dass die Halle, die einschließlich der Stehplätze bis zu 2000 Zuschauer fasst, an beiden Tagen voll sein wird.

160 Helfer packen mit an

Bewusst habe man auf eine Erhöhung der Eintrittspreise sowie den Preisen für Getränke und Imbiss verzichtet, ungeachtet gestiegener Einkaufskosten. „Damit wieder viele Familien mit ihren Kids kommen“, sagt Wintermeyer. 160 Personen packen mit an, auch der Gesangverein Concordia, der Karnevalsverein Narrhalla, die Freiwillige Feuerwehr Sonnenberg, die Spvgg. Amöneburg, der VC Wiesbaden und die „Käuzcher“ sind mit Helfern vertreten, ohne die das Event nicht möglich wäre. Das Topfeld um Eintracht Frankfurt, Mainz 05 (mit Patrick Fehlau vom FC Naurod als Betreuer), erstmals wieder mit dem VfB Stuttgart (amtierender Deutscher B-Jugendvizemeister), dem SV Wehen Wiesbaden und dem belgischen Turnier-Debütanten Royal Antwerpen sowie Titelverteidiger FC Augsburg dürfte Magnet genug sein. Die Chance, Profis von morgen zu sehen – wie 2015 Jonathan Burkardt unter dem damaligen Mainzer U 17-Coach Bo Svensson – ist jedenfalls groß.

Vater und Sohn coachen Sonnenberger Team

Für die federführend von Axel Bicakci trainierte Gruppenliga-B-Jugend von Gastgeber Spvgg. Sonnenberg wird die Liliencup-Teilnahme zum echten Glanzlicht. Bicakci (25), in der Jugend bei Schwarz-Weiß und jetzt Stütze der Sonnenberger Männer in der Kreisoberliga, erfährt in der Rolle des Co-Trainers Unterstützung durch seinen Vater Avadis (61). Die Chemie stimme, das sei mit viel Spaß verbunden, führt Axel Bicakci an, der 2015 durch seinen Schulfreund Nils Rautenberg zum Sonnenberger Nachwuchstrainer geworden war. Die jetzige U 17 haben Sohn und Vater Bicakci – die Familie hat ihre Wurzeln in Armenien – im D-Jugendalter übernommen. Um 2022 den Kreisliga-Titel und den Pokal zu gewinnen. Aktuell ist die Mannschaft um Kämpferherz und Kapitän Leonard Ivanisevic Gruppenliga-Neunter und steht in der dritten Hessenpokal-Runde.