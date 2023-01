Liganeuling SV 08 Auerbach will weiter für Furore sorgen Die Bergstädter sind nach Meinung vieler Trainer der Bezirksliga Nord die Überraschungsmannschaft der laufenden Saison

Nach erfolgreich absolvierter Relegation gab es für die Kicker des SV 08 Auerbach nur eine kurze Verschnaufpause, ehe sie in die Mission Bezirksliga startete. Mit Ausnahme des die Blau-Weißen verlassenden Aufstiegstrainers Michael Keil blieb die Erfolgstruppe zusammen. Mit dem neuen Spielertrainer Mario Zitzmann zog man einen „dicken Fisch“ an Land, kam doch vom Bayernligisten DJK Ammerthal eine Menge an höherklassiger Erfahrung zu den 08ern. Als neue Gesichter stellten die Bergstädter Mittelfeldspieler Johannes Regn (TSV Bayreuth-St. Johannis) und Keeper Dominic Arnold (FC Troschenreuth) vor.

Die Vorbereitung auf die Bezirksliga, der man zuletzt in der Saison 2013/14 angehörte, stellte Neu-Coach Zitzmann zumeist zufrieden, wenngleich natürlich noch an der ein oder anderen Stellschraube gedreht werden musste. Ziele des akribisch arbeitenden Spielertrainers waren, dass sich die Seinen das vorgegebene System verinnerlichen und gleichzeitig die Entwicklung der insgesamt doch jungen Truppe weiter vorangetrieben wird. Vorbereitungsspiele, sowie kräftezehrende Trainingseinheiten bereiteten den SV 08 bestens auf den Saisonstart vor, die Mannschaft war heiß, sich in der neuen Umgebung beweisen zu können und freute sich wieder über zahlreiche Unterstützung im Kampf um die ersten Punkte.



Die Mission Klassenerhalt mit der Hoffnung auf eine möglichst sorgenfreie Saison begann mit dem Auswärtsspiel ausgerechnet beim „Lieblingsgegner“, dem SV Etzenricht. Der hatte mit dem SV 08 noch Rechnungen offen, denn zwei Mal reiste der SVE in die Bergstadt zum Pokalfinale und zweimal reckte der SV 08 den Pokal in die Höhe. Und auch zum Saisonauftakt gelang der Wendl-Elf keine Revanche, denn der Aufsteiger aus Auerbach machte seinem Ruf als Etzenrichter Angstgegner beim 2:1-Auswärtssieg nach turbulenten Schlussminuten und insgesamt 100 Minuten Spielzeit alle Ehre.



Ein erstes Zeichen war gesetzt und auch wenn das folgende erste Heimspiel gegen den Ligafavoriten aus Luhe-Wildenau mit 1:4 verloren ging – eine Halbzeit lang hatte man bestens Paroli geboten – wurde deutlich, dass der SV 08 keine Eingewöhnungszeit eine Etage höher benötigen würde. In Folge verkaufte sich die Zitzmann-Crew für einen Liganewcomer beeindruckend, auch wenn man das ein oder andere Mal noch Lehrgeld bezahlen musste. Doch man setzte auch Highlights, wie bei den Dreiern gegen die SV Grafenwöhr oder die Bayernligareserve der SpVgg SV Weiden. Der Lohn für bislang sehr sehr ordentliche Leistungen: Der SV 08 überwintert aktuell auf einem hervorragenden 4. Tabellenplatz und gehört damit ohne Zweifel zu den Überraschungen der Saison 2022/23.



Im Interview mit FuPa zeigt sich Spielertrainer Mario Zitzmann natürlich über das bislang Erreichte erfreut, warnt aber davor, sich schon zufrieden zurückzulehnen:



Mario, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Mario Zitzmann (31): Als Aufsteiger können wir natürlich mit dem bisherigen Saisonverlauf absolut zufrieden sein. Das soll aber nicht heißen, dass wir uns darauf ausruhen werden.



Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Wir wollen natürlich erst einmal positiv in die Restsaison starten. Da wartet direkt zu Beginn ein schwerer Gegner mit der SpVgg Vohenstrauß auf uns. Insgesamt aber wollen wir natürlich an die Leistungen der bisherigen Runde anknüpfen und so viele Punkte wie möglich holen.



Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Es wird sich nichts verändern. Wir hoffen auf den einen oder anderen Verletzten, der zurückkehren wird.



Wann beginnt die Vorbereitung und wie wird sie in groben Zügen aussehen?

Am 4. Februar startet unsere Vorbereitung, bei der wir uns natürlich weiter im spielerischen Bereich steigern wollen. Anfang März werden wir ein viertägiges Trainingslager in Tschechien absolvieren und insgesamt fünf Testspiele bestreiten.



Wo gibt's noch Verbesserungsbedarf im Spiel eurer Mannschaft?