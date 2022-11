Letztes Aufgebot knapp geschlagen: TSV Buchbach unterliegt SpVgg Unterhaching Buchbacher 0:2-Niederlage in Unterhaching

Der TSV Buchbach geht zum Start in die Rückrunde der Fußball-Regionalliga Bayern am Krückstock. Gegen SpVgg Unterhaching unterlag man 0:2.

Unterhaching – Die Mannschaft von Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger unterlag mit dem letzten Aufgebot bei der SpVgg Unterhaching 0:2, bot dem Tabellenführer aber einen großen Kampf. Weil Lukas Winterling beruflich verhindert war und Daniel Muteba, Samed Bahar, Moritz Sassmann und Daniel Ziegler mit Muskelverletzungen ausgefallen sind, wurde Felix Ecker von der U 23 nachnominiert, um neben Christian Brucia einen zweiten Einwechselspieler aufbieten zu können. Brucia musste dann auch schon nach 28 Minuten aufs Feld, weil Tobias Steer mit Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk vom Platz musste.

Trotz der personellen Misere spielten die Rot-Weißen vor 1850 Zuschauer im Alpenbauer-Sportpark forsch auf und hätten nach Flanke von Aleks Petrovic bereits in der 10. Minute in Führung gehen können, als Léon Schmit im Strafraum an den Ball kam, den Kasten knapp verfehlte. Auch im zweiten Anlauf klappte das Zusammenspiel zwischen dem Buchbacher Kapitän und dem Luxemburger nicht ganz, weil Schmit über den Kasten zielte (17.). Die wohl beste Chance hatte Joe Wieselsberger in der 32. Minute nach Flanke von Schmit. Allein vor René Vollath schloss der Flügelflitzer aber zu überhastet ab und schoss drüber. Auf der anderen Seite musste André Esch einen Kopfball von Patrick Hobsch entschärfen, ansonsten versuchte sich der Spitzenreiter mit Distanzschüssen, die von überschaubarer Gefährlichkeit waren