Leihe vorzeitig beendet: Auch Uche Obiogumu verlässt Schweinfurt 05

Der 1. FC Schweinfurt 05 muss binnen kurzer Zeit den zweiten Abgang hinnehmen. Nachdem sich Stürmer Jakob Tranziska Richtung Südkorea verabschiedet hat ( FuPa berichtete! ), verlässt auch Uche Obiogumu die Schnüdel mit sofortiger Wirkung. Der 21-Jährige war im Sommer vom 1. FC Nürnberg gekommen und wurde ursprünglich für eine Saison an die Unterfranken ausgeliehen. Jetzt allerdings hat sich der FC 05 dazu entschieden, das Leihgeschäft vorzeitig abzubrechen.

"Der 1. FC Schweinfurt 05 und der 1. FC Nürnberg haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die Leihe von Uche Obiogumu vorzeitig nach einem halben Jahr zu beenden. Der Spieler kehrt damit zum 1. FC Nürnberg zurück. Obiogumu war seit Beginn der Saison Teil unseres Kaders, leider konnten sich die erhofften sportlichen Einsatzzeiten nicht im gewünschten Umfang ergeben. Nach offenen und konstruktiven Gesprächen aller Beteiligten wurde gemeinsam die Entscheidung getroffen, die Leihe vorzeitig zu beenden, um dem Spieler beim 1. FC Nürnberg neue Perspektiven für seine weitere sportliche Entwicklung zu ermöglichen", lassen die Schnüdel in einer Pressemitteilung wissen.

Damit wird Uche Obiogumu wieder am Valznerweiher aufschlagen. Wie es dort mit ihm weitergeht, das ist noch unklar. Gut möglich, dass er in der U23 in der Regionalliga einen neuen Anlauf nehmen muss, um sich wieder für höhere Aufgaben zu empfehlen. Eine Rückkehr zum fränkischen Traditionsklub ist für ihn übrigens keine neue Sache. Der Angreifer war im September 2024 aus dem Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim an die Noris zurückgekehrt. In der U23 unter Cheftrainer Andreas Wolf konnte Obiogumu in der vergangenen Saison 2024/25 in der Regionalliga Bayern überzeugen und brachte es in 22 Partien immerhin auf sehr ordentliche elf Treffer. In Schweinfurt sollte er in der 3. Liga nun den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen, was aber offensichtlich nicht gelang...