Schweinfurt-Knaller: Tranziska wechselt nach Südkorea

Jakob Tranziska war eine der wenigen positiven Erscheinungen in der bisher vermurksten Drittliga-Saison bei Schweinfurt 05. Mit seiner einsatzfreudigen Spielweise konnte er Pluspunkte sammeln und auf sich aufmerksam machen. Für den gebürtigen Oberfranken aus dem Raum Coburg ist es übrigens nicht die erste Auslandsstation. Vor seiner Zeit in Schweinfurt hatte er es bereits in Österreich bei Admira Mödling und in Tschechien bei Ceske Budejovice probiert. Vor einem Jahr, in der Winterpause der vergangenen Saison 2024/25 war er in seine fränkische Heimat zurückgekehrt und heuerte in Schweinfurt an. Zunächst hatte er mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Im vergangenen Frühjahr wollte ihm kein Treffer in der Regionalliga Bayern gelingen, nach dem Aufstieg mauserte er sich aber zum Angreifer Nummer eins bei den 05ern. Tranziska hatte in der Saison 2021/22 das Interesse der Profiklubs geweckt. In seiner Premierensaison im Herrenbereich erzielte er nämlich für den FC Eintracht Bamberg in der Bayernliga Nord in nur 19 Einsätzen satte 21 Treffer.