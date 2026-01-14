Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Jakonb Tranziska wählt einen ungewöhnlichen Karriereweg und wechselt nach Südkorea. – Foto: Sven Leifer
Schweinfurt-Knaller: Tranziska wechselt nach Südkorea
Den 24-Jährigen, mit vier Treffern bester Torschütze bei den 05ern, zieht es in die K-League zu den Pohang Steelers
Schwerer Rückschlag für den 1. FC Schweinfurt 05. Die Schnüdel müssen ihren treffsichersten Akteur ziehen lassen. Jakob Tranziska, der in der laufenden Saison vier Tore in der 3. Liga erzielt hat, bricht mit sofortiger Wirkung seine Zelte am Sachs-Stadion ab und hat sich für ein Abenteuer entschlossen. Der 24-Jährige wechselt nach Asien, genauer gesagt nach Südkorea in die K-League (1. Liga in Südkorea) zu den Pohang Steelers. Die Stadt Pohang hat rund 500.000 Einwohner und liegt an der Ostküste Südkoreas, rund 380 Straßenkilometer von der Hauptstadt Seoul entfernt.
Jakob Tranziska war eine der wenigen positiven Erscheinungen in der bisher vermurksten Drittliga-Saison bei Schweinfurt 05. Mit seiner einsatzfreudigen Spielweise konnte er Pluspunkte sammeln und auf sich aufmerksam machen. Für den gebürtigen Oberfranken aus dem Raum Coburg ist es übrigens nicht die erste Auslandsstation. Vor seiner Zeit in Schweinfurt hatte er es bereits in Österreich bei Admira Mödling und in Tschechien bei Ceske Budejovice probiert. Vor einem Jahr, in der Winterpause der vergangenen Saison 2024/25 war er in seine fränkische Heimat zurückgekehrt und heuerte in Schweinfurt an. Zunächst hatte er mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Im vergangenen Frühjahr wollte ihm kein Treffer in der Regionalliga Bayern gelingen, nach dem Aufstieg mauserte er sich aber zum Angreifer Nummer eins bei den 05ern. Tranziska hatte in der Saison 2021/22 das Interesse der Profiklubs geweckt. In seiner Premierensaison im Herrenbereich erzielte er nämlich für den FC Eintracht Bamberg in der Bayernliga Nord in nur 19 Einsätzen satte 21 Treffer.
"Wir bedanken uns bei Jakob herzlich für seinen Einsatz und die gemeinsamen Erfolge. Für seine neue Herausforderung in Südkorea wünschen wir ihm sportlich wie persönlich alles erdenklich Gute", verabschiedet Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf den 24-Jährigen mit den branchenüblichen Worten. Ob die Schnüdel deshalb nochmals auf dem Transfermarkt tätig werden, schließlich wäre noch bis Ende Januar Zeit, hat der Verein noch nicht kommuniziert.