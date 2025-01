Leihe von Gladbach zum FCK – kuriose Klausel bei Ex-Bayern-Talent Ranos

München/Kaiserslautern – Seit eineinhalb Jahren steht Grant-Leon Ranos bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Nach einer starken Saison in der Regionalliga Bayern mit 20 Treffern und acht Vorlagen in 35 Spielen wagte der Stürmer den Sprung von der 2. Mannschaft des FC Bayern nach Nordrhein-Westfalen.

Der Durchbruch ist dem armenischen Nationalspieler bei den Fohlen bislang noch nicht gelungen. Seit seinem Wechsel kam er bei insgesamt zwölf Jokereinsätzen nur auf magere 78 Minuten Spielzeit in der 1. Bundesliga. Er wartet außerdem noch auf seinen ersten Treffer. Bei der 2. Mannschaft kommt er in zwölf Einsätzen auf zwölf Torbeteiligungen (sechs Tore & sechs Vorlagen).

Trotzdem zu wenig für den 21-Jährigen, dessen Vertrag noch bis zum Sommer 2027 gültig ist. Deshalb versucht er in den nächsten sechs Monaten sein Glück bei den Roten Teufeln und wechselt vom Böckel- an den Betzenberg. So weit, so normal eigentlich. Doch die Entscheider um Roland Virkus sind beim Kampf um Einsatzzeiten kreativ und haben sich für die Leihe in die Pfalz eine besondere Klausel einfallen lassen.