Ledda und Ex-Profi Schauerte übernehmen Arpe/Wormbach ab Sommer 2023 Bei Landesligist FC Arpe/Wormbach hat Chefcoach Jens Richter kürzlich seinen Abschied zum Saisonende bekanntgegeben.

Ledda trainiert aktuell den A-Ligisten FC Fleckenberg/Grafschaft und ist ein guter Kumpel von Richter. „Ich gehe eine neue Herausforderung ein, das ist für mich wichtig. Beim FC Fleckenberg/Grafschaft habe ich mich immer sehr wohlgefühlt und tue das nach wie vor. Ich wohne in Fleckenberg und habe dem Verein viel zu verdanken, aber nach dann fünf Jahren als Trainer bei demselben Klub ist auch mal ein Wechsel gut", so Ledda gegenüber der Lokalpresse "Westfalenpost" und führt aus: "Jens hat beim FC Arpe/Wormbach Geschichte geschrieben und immer gute Arbeit geleistet. Ich wünsche ihm zum Abschied natürlich den Klassenerhalt in der Landesliga 2 – und erhoffe mir diesen natürlich auch. Ich mache das aber so, wie es kommt, notfalls auch in der Bezirksliga."

Klaus Osebold, Kassierer des FC Arpe/Wormbach, sagte gegenüber dem Sauerland-Portal "Match-day": „Die fußballerische Entwicklung von Enrico Ledda sowie seine Spielphilosophie als Trainer weisen Parallelen zu unserem aktuellen Trainer auf. Die bisherigen Gespräche mit ihm haben uns einen absolut positiven Eindruck vermittelt, wo sein Fußball-Sachverstand ebenso wie seine Leidenschaft zum Fußball sowie gute Ideen für die weitere positive Ausrichtung unserer Mannschaft zum Ausdruck kamen."

171-facher Zweitliga-Spieler verstärkt Trainerteam

Zu guter Letzt wurde mit dem aktuellen Regionalliga-Spieler des 1. FC Kaan-Marienborn, Julian Schauerte, ein Co-Trainer gewonnen, der in seiner Karriere über 300 Partien in der 2. und 3. Liga absolviert hat.