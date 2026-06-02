Leader kehrt zurück: SF Baumberg verpflichten Sercan Er

Die Sportfreunde Baumberg haben den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein perfekt gemacht - und liefern direkt im Anschluss die nächste gute Nachricht. Mit einem deutlichen 7:1 am 33. Spieltag sicherte sich die Mannschaft den Verbleib in der Liga. Nun folgt der erste bekannte Transfer für die kommende Saison: Mittelfeldspieler Sercan Er kehrt zu den Sportfreunden zurück.
Der 33-Jährige war zwischen 2019 und 2025 bereits eine prägende Figur der ersten Mannschaft. Als wichtiger Bestandteil der Meistermannschaft schrieb er ein erfolgreiches Kapitel der Vereinsgeschichte mit und überzeugte in insgesamt 71 Oberliga-Spielen als zweikampfstarker Mittelfeldstratege, Führungsspieler und Teamplayer. Nach einem Jahr beim DV Solingen, wo er regelmäßig zum Einsatz kam und mit dem Landesligisten lange um den Aufstieg mitspielte, führt sein Weg nun zurück nach Monheim. Mit seiner Erfahrung soll der Routinier helfen, die Mannschaft in der neuen Saison zu führen.
Über die Rückkehr zeigte sich der 1. Vorsitzende Jürgen Schick sichtlich erfreut und erklärt bei der Vorstellung: „Ich freue mich sehr, dass Sercan nach nur einem Jahr wieder zu den Sportfreunden Baumberg zurückgekehrt ist. Eigentlich war er nie weg. Er war in dieser Saison noch ein erfolgreicher Trainer in unserer Jugendabteilung. Wir hatten immer noch Kontakt zu ihm."Schick hob zudem die Bedeutung des Rückkehrers für das Team hervor: „Sercan wird natürlich ohne Frage unsere 1. Mannschaft sportlich und menschlich verstärken. Er ist ein Leader", betont der Vorsitzende.
Auch Cheftrainer Salah El Halimi begrüßte den Rückkehrer und sagt: „Wir freuen uns riesig, dass Sercan Er wieder zurück ist. Als ehemaliger Kapitän war er schon immer ein absoluter Leader, Antreiber und sportlich eine enorme Bereicherung für die Mannschaft. Noch wichtiger ist aber seine menschliche Art - ein top Charakter, auf den immer Verlass ist." Den persönlichen Bezug stellte der Trainer dabei besonders heraus: „Wir kennen uns seit so vielen Jahren, und genau deshalb weiß man ganz genau, was man an ihm hat. Schön, dass du wieder da bist, Sercan!", richtet El Halimi das Wort direkt an seinen Spieler.
Bevor die Personalie auf dem Platz Wirkung entfalten kann, steht für die Sportfreunde aber noch das Saisonfinale an. Am letzten Spieltag tritt Baumberg auswärts beim FC Büderich an. Für die Gastgeber geht es dabei um deutlich mehr als nur die goldene Ananas: Büderich kämpft weiterhin intensiv um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein.
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