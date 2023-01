Last-Minute-Treffer schmälert starke Leistung der MSV Amateure Testspiel: Im zweiten Testspiel haben die MSV Amateure gegen die zweiten Mannschaft des MTV Union Hamborn durch einen späten Gegentreffer mit 1:2 verloren.

Zwei Tage nach der derben 1:10-Klatsche bei Glück-Auf Sterkrade II bat Amateure-Trainer Daniel Fischer seine Schützlinge zum zweiten Kräftemessen der neu gegründeten Mannschaft auf den Kunstrasen. Auf der Anlage des MTV Union Hamborn trafen die Zebras auf die Zweitvertretung der Unionen und zeigten sich im Vergleich zu Freitag schon deutlich verbessert. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und leichtem Schneefall endete die Begegnung nach 90 Minuten mit 2:1 für die Hamborner.

Gleich von der ersten Minute an zeigten die beiden Teams eine couragierte Vorstellung. Chancen konnten so auf beiden Seiten herausgespielt werden, kam ein Ball mal bis in den Strafraum waren die Torhüter aber hellwach und auf dem Posten. So dauerte es auch fast 20 Minuten bis zur ersten Großchance. Brian Weißendung nutzte einen Fehler des MTV-Keepers aber nicht, da dieser mit einem Hechtsprung sein Missgeschick wettmachte (19.). Nur vier Zeigerumdrehungen später brachte Christian Kern den Querbalken in Schwingung, allerdings hatte der Unparteiische zuvor auf Abseits entschieden. Nach einer halben Stunde fiel schließlich der erste Treffer der Partie. Nach einem Fehler in der Ballannahme eroberte Morris Schlomske das Spielgerät und überwand Matthias Knorr im Kasten der Zebras (33.). Diese zeigten sich aber kaum beeindruckt vom Rückstand und drängten auf den Ausgleich. Dimitri Pontius (36.) und Niklas Behrend (38.) scheiterten zunächst knapp, Jonas Voss vollstreckte wenig später aus dem Getümmel zum Ausgleich ins kurze Eck (42.).

Coach-Fischer zufrieden mit der Leistung

Nach dem Seitenwechsel wurde bei Union kräftig durchgewechselt, der MSV veränderte das Personal zunächst nur einmal. In der Folge entwickelte sich ein wirklich sehenswertes Duell zwischen den beiden Teams, in dem es gute Gelegenheiten auf beiden Seiten gab. Mit andauernder Spielzeit wurden die Amateure mutiger und zielstrebiger. Nach mehreren vergebenen Großchancen zeigte Unions Keeper einen unglaublichen Reflex, als er aus kurzer Distanz den Schuss von Kern noch abwehren konnte (79.). Als sich die anwesenden 65 Zuschauer schon mit dem Remis angefreundet hatten - was durchaus leistungsgerecht gewesen wäre - kam Union Hamborn durch Chris Julien Cochems zum 2:1 (90.+1). Der Treffer entstand aber aus einer zumindest diskussionswürdigen Situation heraus. Im Zweikampf verletzte sich Pontius und ging zu Boden, zeigte sogleich an, dass etwas nicht in Ordnung ist. Anstatt den Ball ins Seitenaus zu spielen, entschieden sich die Unioner aber weiterzuspielen und den Angriff erfolgreich abzuschließen. Die Freude nach dem Abpfiff machte einmal mehr deutlich, mit welcher Motivation die Amateure bei ihren Gegnern zu rechnen haben. Statt eines knappen 2:1-Testspielerfolgs hätte Union auch den Aufstieg feiern können.

Trotz der Niederlage war MSV-Coach Fischer aber sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe. "Besonders in der ersten Halbzeit haben wir eine bockstarke Leistung gezeigt", sagte er nach der Partie. "Die Absprachen haben schon viel besser funktioniert und die Kommunikation auf dem Platz war ebenfalls deutlich verbessert. Wir lernen mit jedem Spiel und entwickeln uns so weiter. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Und bis zum ersten Pflichtspiel haben wir ja auch noch ein gutes halbe Jahr Zeit", führte er weiter aus. Am Montag gibt es Trainingsfrei für die Amateure. "Das haben sich die Jungs verdient und außerdem spielen ja auch die Profis", erklärte Fischer. Das nächste Testspiel der Amateure steht dann am kommenden Donnerstag beim SC Buschhausen II an (Anpfiff 19.30 Uhr).