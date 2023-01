„Gute Standortbestimmung“ – MSV Amateure verlieren deutlich

Die MSV Amateure mussten sich der Reserve von Glück-Auf Sterkrade klar geschlagen geben. – Foto: Marcel Eichholz

Zum ersten Mal seit der Gründung der MSV Amateure als reine Fan-Mannschaft vor rund vier Monaten hat das Team in einem Testspiel auf dem Feld gestanden. Die im Sommer in der Kreisliga C startende Truppe aus Duisburg traf auf die klassenhöher spielende Reserve von Glück-Auf Sterkrade und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben. Was bleibt sind gewonnene Erkenntnisse und mit Florian Kalipke der erste Torschütze für die Amateure.

Bitterkalt war es am Abend auf der Platzanlage von Glück-Auf Sterkrade, als die Teams der MSV Amateure und der Reserve der Gastgeber zum Kräftemessen antraten. Auf der einen Seite eine routinierte und eingespielte Kreisliga-B-Mannschaft, auf der anderen Seite ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus MSV-Fans, die es in den Kader der Amateure geschafft hatten. Was die wenigen Zuschauer gerade auf Duisburger Seite erwarten würde, war im Vorfeld völlig unklar. So nahm die Partie ihren Anfang. Frühe Führung für Sterkrade Die Hausherren waren von der ersten Minute an hellwach und prüften den Duisburger Keeper Matthias Knorr gleich nach vier Minuten mit einem ersten Abschluss. Die Gäste versteckten sich aber nicht und zogen ihr Angriffsspiel auf. Nur durch ein Foul konnten sie nach sieben Zeigerumdrehungen gestoppt werden. Der fällige Freistoß aus dem Halbfeld kam gut und der Kopfball platziert auf den Sterkrader Kasten, doch der Stürmer stand zuvor im Abseits. In der Folge kam es immer dann aber immer wieder zu leichtfertigen Fehlern im Spielaufbau der Zebras, die Ballverluste und Gegentore nach sich zogen. Gleich doppelt nutzte dies Kevin Knorr aus, der den Ball erobern und mit zwei schnellen Toren die Führung für die Hausherren markierte (11./13.). Knapp scheiterte Knorr wenig später per Freistoß, den er nur wenige Zentimeter über den Querbalken setzte (22.). >>> Hier geht es zum ausführlichen Liveticker Dass die Amateure erst wenige Trainingseinheiten und noch kein einziges Spiel unter Wettkampfbedingungen absolviert hatten, wurde mit jeder Minute offensichtlicher. Zuordnungen und Absprachen stimmten nicht, wodurch die eingespielten Gastgeber zu zahlreichen guten Angriffen kamen. Bis zum Pausenpfiff sollte allerdings nur ein weiterer Treffer folgen. Henrik Toups vollstreckte nach starkem Dribbling zum Pausenstand (32.). Kurz zuvor war Florian Kalipke nach einer gut getretenen Ecke von Christian Kern knapp am Anschlusstreffer gescheitert.