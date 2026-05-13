Last-Minute-Sieg zum Titel: FC Elmshorn steigt in die Landesliga auf

Meisterbild: Der FC Elmshorn hat es geschafft! – Foto: Saskia Kobarg

Der FC Elmshorn hat es geschafft: Nach einer Saison voller großer Ambitionen, klarer Ansagen und sportlicher Dominanz steht der Aufstieg in die Landesliga fest. Im Nachholspiel der Bezirksliga Hamburg West gewann die Mannschaft von Trainer Seyhmus Atug gegen TuS Holstein Quickborn mit 2:1 - und das auf eine Weise, die besser kaum zu dieser besonderen Elmshorner Saison passen könnte.

Lange musste sich Elmshorn gegen Quickborn gedulden. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit in die Partie, schließlich hatte der FCE schon am vergangenen Wochenende mit dem 4:0 bei FC Union Tornesch II den nächsten großen Schritt gemacht und vom Kummerfelder Patzer profitiert. Nun lag der Matchball bereit: ein Sieg - und der Aufstieg wäre sicher.

Denn der FCE musste bis tief in die Nachspielzeit warten, ehe der Aufstieg endgültig perfekt war. Nach dem späten Ausgleich der Gäste traf Olcay Aydin praktisch im direkten Gegenzug zum 2:1 und löste vor 200 Zuschauern den entscheidenden Jubel aus. Zwei Spieltage vor dem Ende ist Elmshorn mit 70 Punkten nicht mehr einzuholen. Der Vorsprung auf den Kummerfelder SV beträgt acht Zähler - damit ist die Meisterschaft entschieden.

Doch Quickborn machte es dem Tabellenführer nicht einfach. Erst in der 77. Minute fiel das erlösende 1:0. Dennis Altergott, einer der prägenden Offensivspieler dieser Saison, brachte Elmshorn in Führung und schien damit die Tür zur Landesliga weit aufzustoßen. Zu diesem Zeitpunkt war der FCE ganz nah dran am Ziel. Doch die Dramatik dieser Partie sollte erst noch folgen.

Ausgleich - und sofort die Antwort

In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Tom Meyer zum 1:1 für Quickborn. Für einen Moment schien der Aufstiegsabend zu kippen. Elmshorn wäre zwar weiterhin klar auf Kurs geblieben, hätte die Entscheidung aber vertagen müssen. Doch diese Mannschaft hat in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt, dass sie auch mit Druck umgehen kann. Direkt nach dem Rückschlag kam die Antwort: Aydin traf noch in der 90.+4 Minute zum 2:1. Aus dem kurzen Schock wurde der endgültige Aufstiegsmoment.

Es war ein Finish, das die besondere Wucht dieser Saison zusammenfasst: Elmshorn lässt sich nicht aufhalten, selbst dann nicht, wenn es kurz vor Schluss noch einmal kompliziert wird.

Ein Schritt, der zur großen Vision passt

Sportlich ist der Aufstieg in die Landesliga der nächste logische Schritt für einen Verein, der zuletzt auch abseits des Platzes für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Der FC Elmshorn hat seine langfristigen Pläne offen formuliert: Der Klub will in den kommenden Jahren strukturiert wachsen, Infrastruktur und Nachwuchsarbeit ausbauen und perspektivisch deutlich höher hinaus.

Die Vision reicht bis in den Profifußball. Doch bevor solche Ziele überhaupt ernsthaft verfolgt werden können, musste der erste konkrete Schritt gelingen. Genau das hat die Mannschaft nun geschafft. Nach der Oberliga-Meisterschaft 2013, dem späteren Absturz und den Jahren fernab der größeren Hamburger Bühne arbeitet sich Elmshorn wieder nach oben.

Dieser Aufstieg ist deshalb mehr als nur eine Tabellenentscheidung. Er ist ein Signal, dass Anspruch und sportliche Realität zumindest in dieser Saison zusammengefunden haben.

Verdienter Meister nach starker Saison

Die Zahlen sprechen klar für den FCE. 23 Siege aus 28 Spielen, nur vier Niederlagen, 84 erzielte Tore und 70 Punkte: Elmshorn war über die gesamte Saison hinweg das konstanteste Team der Bezirksliga Hamburg West. Kummerfeld hielt lange dagegen, auch TuS Germania Schnelsen blieb in Reichweite, doch im entscheidenden Saisonabschnitt zog der FCE davon.

Der 3:1-Sieg im direkten Duell gegen Kummerfeld, das 4:0 in Tornesch und nun das dramatische 2:1 gegen Quickborn waren die entscheidenden Schritte zum Titel. Elmshorn hat nicht nur die Meisterschaft gewonnen, sondern sie sich in den vergangenen Wochen regelrecht erarbeitet.

Landesliga wartet

Jetzt ist klar: Der FC Elmshorn wird in der kommenden Saison in der Landesliga spielen. Für den Verein bedeutet das die Rückkehr auf eine höhere Ebene, für Trainer Seyhmus Atug und seine Mannschaft ist es die verdiente Belohnung für eine dominante Spielzeit.

Am Ende bleibt dieser Aufstieg aber vor allem durch seinen letzten Moment hängen: 1:1 in der Nachspielzeit, dann doch noch das 2:1, dann Jubel. Elmshorn hat den Matchball genutzt - dramatisch, spät und meisterlich.

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