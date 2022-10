Langenfelder Fußballerinnen holen den ersten Sieg Die HSV-Frauen gewinnen die Neauauflage gegen den DSC mit 2:0 und sichern sich die ersten Punkte dieser Landesliga-Saison.rn

Von Beginn an schnürte der HSV in der Neuauflage die Gäste vor dem eigenen Strafraum ein. Große Tormöglichkeiten blieben zunächst aus. So brauchte es eine Standardsituation, um in Führung zu gehen. Den Treffer erzielte Stephanie Hutter per Kopf (28.). Im Anschluss hätten Julia Keppner, Joana Hantke und Katrin Stinner jeweils erhöhen können, doch keine der dreien kam an DSC-Torfrau Mona Schulzek vorbei, weshalb es mit dem knappen Vorsprung in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Hucklenbrucherinnen überlegen. Ilayda Sezer scheiterte mit ihrem Versuch aus der zweiten Reihe zunächst noch am Pfosten, kurz darauf belohnte sich das Kerkhoff-Team aber: Diesmal war Torjägerin Keppner zur Stelle (71.). „Danach war die Messe gelesen“, erzählte Kerkhoff. In der Folge hielt seine Mannschaft den Ball in den eigenen Reihen und verwaltete das Ergebnis bis zum Schluss. Somit stand der erste Sieg der neuen Spielzeit fest. „Neben dem Erfolg ist es für mich erst einmal positiv, dass wir keine neuen Verletzten haben. Nun werden wir eine trainingsfreie Woche einlegen, damit sich einige angeschlagene Spielerinnen erholen können“, sagte der Übungsleiter. Weiter geht es für die Langenfelderinnen am Sonntag, 23. Oktober, wenn der OSV Meerbusch zu Gast an der Heinrich-Völkel-Sportanlage ist.

HSV: Wasow – Kuriata, Sezer, Cusumano (72. Pan), Mager, Keppner (87. Peschel), Hantke, Stinner (62. Schwarz), Hutter, Schlickeiser, Schnatenberg