Landesligist präsentiert neuen Coach: "Frische Ideen, klare Ziele"

Neues Jahr, neuer Coach: Pünktlich zum Jahreswechsel hat der SV Stahl Thale die Trainerfrage geklärt. Nach der Trennung von Nico Stange kurz vor Weihnachten übernimmt Marcel Fricke die Geschicke des Landesligisten. Ab dem 13. Januar wird der 35-Jährige die Stahl-Elf auf die zweite Saisonhälfte in der LOTTO-Landesliga Nord vorbereiten.

Fricke, der bis zum November noch als Co-Trainer des SV Westerhausen in der Verbandsliga fungierte, übernehme "mit frischen Ideen, klaren Zielen und dem absoluten Fokus" in Thale. Unterstützt wird der neue Chefcoach dabei vom bisherigen Co-Trainer Patrick Könnecke sowie von Christoph Klöppel. "Gemeinsam wollen sie neue Impulse setzen und den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen", schrieb der SV Stahl zur Vorstellung des neuen Gespanns. Zu den FuPa-Profilen:

Nach der ersten Saisonhälfte steht der Vorjahresaufsteiger in der brenzligen Zone. Mit zwölf Punkten aus 15 Partien rangiert der SV Stahl Thale in der Nord-Staffel auf Tabellenplatz 13 - punktgleich mit dem TuS Schwarz-Weiß Bismark auf dem ersten sicheren Abstiegsrang. Fricke und sein Trainerteam würden eine "anspruchsvolle Aufgabe" übernehmen, schrieb der Landesligist.

